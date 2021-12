FMI: ¿pagar o no pagar?

El gobierno tiene que afrontar pagos por más de U$S 3.000 millones en los próximos días. Las reservas son negativas. El gobierno se sube al DeLorean para volver al pasado. En el campo ponen cupos móviles y subsidios, volvemos al curro oficial y el más castigado es el productor. El dólar blue se recontra calienta.



—¿Le vamos a pagar al FMI?

—Todo haría indicar que le vamos a pagar, en las cuentas del Banco Central hay un total de liquidez de U$S 3.546 millones que se destinan a pagos, esto implica que finalmente se harán los pagos correspondientes.



—¿Cómo quedarán las reservas?

—Al viernes último estaban en U$S 41.117 millones; el pago al FMI, según datos del ministerio de economía, suma U$S 1.892 millones, por ende, vamos a reservas que se ubicarían en U$S 39.225 millones. Los pasivos monetarios al día 7 de diciembre, según el balance del Banco Central, suman $ 8,0 millón de millones, esto nos da un dólar de equilibrio superior a $ 200.



—¿Estamos en problemas?

—No te comenté que en lo que va del mes de diciembre hay vencimientos de deuda por otros U$S 1.800 millones, el gobierno espera cubrirlos con los dólares que ingresen de la exportación, pero vemos pocas liquidaciones por el Mercado Único y Libre de Cambios, con lo cual me parece que la sequía de dólares se acrecentaría a fin de año. Las reservas a fin de año podrían estar por debajo de los U$S 39.000 millones.



—¿Cómo viene enero?

—Con dos problemas, no habrá mayores exportaciones, el campo no genera una gran liquidación estos meses por razones estacionales y, por otro lado, cae la demanda de dinero, estacionalmente lo hace hasta mayo, con lo cual están dadas todas las condiciones para una suba de los dólares alternativos.

Argentina desacoplada del resto del mundo

—¿Cuándo hay acuerdo con el FMI?

—Eso no lo sabe ni Alberto Fernández, las sucesiones de tropiezos son enormes. El proyecto de presupuesto naufragó en Diputados, gracias a la gestión de Máximo Kirchner que, como buen hijo, no quiso que su madre tenga problemas en el Senado y lo hundió en Diputados. Bajo estas mezquindades, es imposible saber cuándo sobrevendrá el acuerdo, el gobierno llega al borde del precipicio y dará dos pasos para atrás. En ese escenario hay que pensar que en marzo podríamos tener el acuerdo.



—¿Cómo viene el verano?

—Con mucho sol, hay pronóstico de sequía, con lo cual hay que repensar el ingreso de dólares del año 2022. Muchos economistas presagian 60 millones de toneladas de maíz y 44 millones de toneladas de soja, les diría que no gasten a cuenta.



—¿Cómo vienen los precios?

—El maíz viene picante, hay una gran sequía en Brasil y puede faltar maíz, eso sumado a la sequía argentina potenciará el precio del maíz en el mercado local. Esto seguro traerá problemas con los precios.



—¿El gobierno busca regular la exportación y dio valores de equilibrio para trigo y maíz?

—No hizo más que poner cupos móviles, dará a conocer cómo se mueven los cupos.



—Comencemos con Trigo

—Cuando recién comienza a levantarse el trigo, el gobierno colocó un cupo de 12,5 millones de toneladas para la campaña 2022, de ese total los exportadores ya tienen comprado 12,0 millones de toneladas y anotaron en el registro 10,4 millones, por este monto ya pagaron las retenciones y el gobierno se las gastó en el presupuesto 2021.

Emiten pesos y faltan dólares

—¿Cobró anticipado y se lo gastó?

—Correcto, diría Susana.



—¿El productor?

—Estafado, le convalidan un precio extremadamente bajo versus los precios internacionales. Un verdadero robo.



—¿Qué pasó con el maíz?

—Les permiten a los exportadores vender 25 millones de la campaña 2022, que se cosecha entre los meses de marzo y agosto.



—¿Me imagino que no se vendió nada?

—Los exportadores tienen comprados 11,4 millones de la campaña que viene, lo hacen anticipadamente, y ya registraron 17,3 millones de toneladas, por las cuales pagaron las retenciones y el gobierno se las gastó.



—¿Tendremos un problema con el déficit 2022?

—Problema no, ¡problemón!

—¿La inflación se va a disparar?

—Por eso el gobierno ya incorporó en la muestra del IndeK productos de precios cuidados para que el número esté dando un poco más bajo.

Inversiones en pesos o en dólares ¿quién gana a fin de año?

—Esto atenta contra las inversiones que ajustan por inflación

—Esto es Argentina.

—¿Cómo harán para que no suban los precios?

—El gobierno estaría preparando un fideicomiso para el trigo y el maíz, de forma tal de que el mayor valor en los precios no impacte en la economía cotidiana.



—¿Cómo lo hacen?

—Es un intrincado método por el cual los amigos del poder recibirán un subsidio, todo poco transparente. Es como volver al pasado. Los ministros de economía, producción y agroindustria se subieron al DeLorean (el auto de la película Volver al futuro) para viajar al pasado. Es algo parecido a lo que se instrumentó entre 2008 y 2015.



—Esta gente vive mirando el retrovisor



—Correcto, atrasan, nos llevan a un pasado que queremos olvidar. El mundo está con precios excepcionales en carne, pero en el pasado reciente el Senada dio de baja a muchos campos que estaban engordando animales que cumplían los requisitos de la cuota Hilton. Hoy no tenemos animales gordos, el tipo de cambio está pisado y nuestro precio de carne en gancho es el más alto del Mercosur, lo mismo que entre 2011 y 2015.

Conclusiones

Argentina le va a pagar al FMI, eso hará que las reservas se ubiquen por debajo de los U$S 40.000 millones o menos. En Informes Privados daremos los valores probables del dólar blue para diciembre y enero. Que no te agarre de sorpresa en las vacaciones

