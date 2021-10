Dólar vs bienes | Por qué es buen momento para comprar activos

La inflación en pesos es del 52,5% anual y del 22,9% en dólares, mientras que en Estados Unidos es del 5,4% anual. Somos poco competitivos para exportar y no podemos importar. Los precios de los activos en dólares están muy bajos. No vemos suba de granos y la ganadería está en crisis, mientras el nuevo ministro sigue deliberando.

Respecto de la inflación, lo interesante no es sólo el índice, lo mejor es comparar la inflación en dólares que tiene la Argentina, y luego verificar que inflación tiene los Estados Unidos.

En los últimos 12 meses la inflación en Argentina fue del 52,5% anual, mientras que la tasa de devaluación del dólar oficial fue del 29,6%, esto implica que nuestra inflación en dólares fue del 22,9% anual, mientras que en Estados Unidos bajo igual período fue del 5,4% anual. Claramente, tenemos mucha mayor inflación que en Estados Unidos.

Eso nos hace menos competitivos. Los productos del exterior son más económicos para nuestro poder de compra, mientras que nuestros productos se encarecen en el exterior.

Nos podemos ir de vacaciones al exterior



De ninguna manera, para ir de vacaciones al exterior, hay que salir con un dólar de $ 180 que es el valor del dólar bolsa, más las comisiones. Si tomas el dólar blue es de $ 187. Para viajar, no podemos comprar el dólar de $ 99,19. Te recomendaría mejor Los Cocos o Las Toninas.



Tenemos atrasado el dólar oficial y adelantado el dólar bolsa o blue.



Correcto, la balanza comercial esta complicada.



¿Hay que importar lo que se pueda?



Sería un gran negocio, el problema es que el gobierno no te deja importar todo lo que quieras, el comercio esta intervenido, y por ende, solo se puede comprar lo que el gobierno te autorice.

Estamos en una economía muy intervenida, en donde las reglas de juego cambian, de acuerdo a las necesidades del gobierno.



De esta forma no llegaran inversiones.



Claro, las reservas seguirán siendo bajas, y con tendencia a descender si mantenemos este escenario.



¿Cuándo aumentó el dólar blue en el último año?



En los últimos 12 meses a septiembre de 2021, el dólar blue aumento el 24,7%, mucho menos que el dólar oficial que aumentó el 29,6%. En igual periodo, la inflación fue del 52,5% anual, con lo cual la inflación en dólares blue fue del 27,8%.



Estamos teniendo una fuerte inflación en dólares. Es momento de comprar activos, construir, cambiar el auto, maquinarias, lo que se te ocurra, para no quedarte afuera.



¿Alguna comparación?



En los últimos 5 años, el dólar blue aumento 1.106,5%, sin embargo, el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) en igual período de tiempo, aumentó el 613,3%. En la actualidad, con la misma cantidad de dólares que en el año 2016, podes construir una propiedad de vivienda, comercial o un galpón industrial, con menos dólares.



En el último año ¿qué sucedió?



La ecuación se invirtió, ya que el dólar blue aumentó el 24,7% y el índice de la CAC aumentó el 72,1%. No hay que llorar por el traspié de los últimos 12 meses, hay que mirar el circo más largo y operar en consecuencia.

¿Qué pasó con los autos?



Está el índice de precios del sector automotor, que refleja la media de los precios de los autos en Argentina, incluyendo chicos, medianos, grandes, camionetas, SUV y otros. En los últimos 5 años el dólar blue subió el 1.106,5% y este índice el 734,5%. En el último año el dólar blue aumento el 24,7% y el índice el 69,7%. Este es otra alerta, es momento de comprar autos ya que en términos de dólares comenzaron a crecer en precios.



¿Cómo ves el tema reservas?



Las reservas se ubican en U$S 42.933 millones al viernes último, seguimos con reservas liquidas netas en torno de los U$S 3.000 millones. Con este bajo nivel de reservas, no vemos la posibilidad de que el gobierno tenga espacio para que la economía crezca, ya que se puso una camisa de fuerza.



¿Cómo es eso?

La camisa de fuerza no te deja mover. Tiene cerrado el registro de exportación de trigo y maíz, y cuotifico la exportación de carne, esto implica que no ingresarán dólares por estos conceptos, con un agravante la recaudación de derechos de exportación será más baja en los próximos meses. Por otro lado, no tiene dólares para alentar importaciones, esto genera un efecto recaudatorio (impuestos que se dejan de recaudar) y no genera un impulso al crecimiento.



Con esta camisa de fuerza pierde las elecciones

No voy a entrometerme en el tema político o encuestas, lo que digo es que resulta imposible crecer en este contexto. El presupuesto público, será más deficitario y el gobierno tendrá que salir a buscar más pesos para financiarlo.



En la última licitación no consiguió muchos pesos



Entonces, tendrá que salir a emitir pesos el Banco Central y enviárselo a la tesorería.





Algunas conclusiones



Estamos en un escenario de alta inflación, con todos los controles que te imagines y que no son sustentables en el tiempo.



El control de precios será difícil que funcione, con una inflación superior al 3% mensual para los tres meses que tenemos por delante.



Hace tiempo que decimos que es muy difícil un acuerdo con el FMI, no están dadas las condiciones para llevarlo adelante, el FMI no le cree a Argentina, porque esta, desea un acuerdo sin condiciones. Así es imposible.



Se abre una luz de esperanza después de las elecciones, si hay un acuerdo político entre oficialismo y oposición, el problema es si el oficialismo se pone de acuerdo para realizar la propuesta. Parece difícil hoy.

El dólar siempre es refugio de valor, pero cuidado que si lo medimos en los últimos 5 años subió demasiado. Hay muchos activos a precios atractivos, crecer en la empresa puede ser una buena opción. Las tasas en el exterior comenzaron a subir, cuidado que el dólar a nivel mundial se puede devaluar.



Si no tenés nada proyectado a futuro, el dólar es una opción, pero hay activos a precios muy bajos, como por ejemplo acciones atadas a materias primas que no paran de subir.



Cuidado con la posición de ganancias, podes tener un revés financiero importante si no trabajas para pagar menos impuestos y dejar más dinero en la empresa. Hace tu propio escudo fiscal.



