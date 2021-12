Inversiones en pesos o en dólares ¿quién gana a fin de año?

El acuerdo con el FMI se demora. Estamos en la cuenta regresiva para la suba del dólar oficial. La mayor emisión y caída de reservas podría impulsar a la suba al dólar blue. Bonos en $ ajustados por CER versus bonos en dólares. ¿Quién gana a fin de año?



¿Se demora el acuerdo con el FMI?



Todo hace pensar que no habrá acuerdo en diciembre, con lo cual las fichas están puestas para que el acuerdo se cierre después del 10 de enero de 2022.



¿Cómo venimos con las reservas y los pasivos monetarios?



.Tenemos tres escenarios, a saber:



1) Mostraremos cómo estamos con el dólar de equilibrio al día 7 de diciembre:

Reservas U$S 41.250

Pasivos monetarios $ 7.707.681 millones

Dólar de equilibrio $ 186,9

2) El día 18 de diciembre hay que pagarle al FMI U$S 1.880 millones. Las reservas serán calculadas con un punto de partida el 9 de diciembre y restaremos solo el pago al FMI. Los pasivos monetarios solo subirán un 4%, tomando en cuenta los intereses que se pagan de leliq y las emisiones del Banco Central.

Reservas U$S 39.291 millones

Pasivos monetarios $ 8.016.000 millones

Dólar de equilibrio $ 204

3) Para fin de año, estimamos que las reservas pueden seguir mostrando un drenaje de dólares y que se aceleraría la emisión monetaria para dejar cerradas las cuentas del año 2021 y partir con cuentas equilibradas en el año 2022.

Reservas U$S 38.500 millones

Pasivos monetarios $ 8.300.000 millones

Dólar de equilibrio $ 215,6

Inflación mata congelamiento: el temor de ‘empapelar’ con billetes que nadie quiere

¿Entonces?



El dólar blue podría terminar el año entre $ 220 y $ 230, recordemos que en la segunda quincena de diciembre comenzará a observarse algo más de liquidez en la calle por el resultado de las ventas de fin de año y eso podría tonificar al dólar hacia fin de mes.



¿Puede fallar este pronóstico?



Puede fallar, pero en enero casi seguro que habrá una recuperación que ubicaría al dólar en estos niveles o más elevados aún, ya que veremos caer la demanda de dinero.





Brecha y dólar en el inicio de 2022



La brecha en diciembre se mantendrá elevada, pero todo hace pensar que a partir de enero el dólar oficial comenzaría una recuperación en precios muy importante. Podríamos tener dos escenarios, a saber:



1) Un fuerte ajuste del dólar oficial en enero, con una devaluación del 20% que coloque al dólar oficial en torno de los $ 120. A partir de allí ajustaría en función de la inflación.



2) Un ajuste del dólar oficial a partir de enero, con un ajuste mensual que superaría en 2% a la inflación corrida, esto implicaría ajuste del 5% al 6% por mes.



¿Cómo impactaría en los negocios?



En el año 2021 vimos un ajuste del tipo de cambio por debajo de la inflación, esto permitió que muchos sectores de la economía recuperen rentabilidad. Para el año 2022 sucederá exactamente lo inverso, los costos subirán a buen ritmo y no se podrán trasladar a precio, con lo cual tendremos pérdida de rentabilidad.



¿Volvemos a un escenario similar al de los años 2018, 2019 y 2020?

Correcto, el año 2022 será un año par, esto implica que será un año de ajuste como ocurrió en la economía argentina en la mayoría de los años pares, hay que sentar las bases para que el año 2023 sea expansivo que es cuando se pone en juego la presidencia de la nación. Los años electorales siempre son expansivos, y en la mayoría de los casos se atrasa el tipo de cambio para generar un ambiente de negocios más amigable.



¿Eso no es bueno para el país?



En los años impares lo único que guía a la clase política gobernante es ganar las elecciones, el que hizo algo distinto fue Mauricio Macri en el año 2019, y así le fue, por ende, nadie se animará a repetir esa fórmula.



Qué pasa con las acciones y los bonos argentinos

Estamos en la suba de fin de año, creemos que seguiremos viendo una recomposición en precios, el Estado se entromete cada vez menos en el mercado de bonos, eso dará lugar a una buena suba de los títulos argentinos.



Los bonos en pesos ajustados por inflación ya descontaron un acuerdo con el FMI y muestran subas importantes. El DICP subió en el año el 68%, el TX24 subió el 67,8% y el TX 26 subió el 70,1%.



Los que hicieron un plazo fijo ajustado por inflación obtendrán una renta del 52%.

Domingo Cavallo: "De haberse mantenido la convertibilidad, el dólar estaría hoy a 5,50 en lugar de 100 o 200 pesos"



Si compraste un bono en dólares como el AE38 en el año subió 35,9% en pesos, AL30 subió el 15,1% en pesos y el AL29 subió el 17,9% en pesos. Los bonos en dólares tienen un recorrido muy alcista por delante.



¿Me explicas como es el bono AL29?

Es el bono más corto, vale en bolsa U$S 36,50.



En el año 2022 te paga renta por el equivalente a U$S 1,00

En el año 2023 te paga renta por el equivalente a U$S 1,00

En el año 2024 te paga renta por el equivalente a U$S 1,00

En el año 2025 te paga amortización y renta por U$S 20,95

En el año 2026 te paga amortización y renta por U$S 20,75

En el año 2027 te paga amortización y renta por U$S 20,55

En el año 2028 te paga amortización y renta por U$S 20,35

En el año 2029 te paga amortización y renta por U$S 20,15



Es un caño este bono

Invertís hoy U$S 36,50 y te devuelven en 8 años U$S 105,75. Tasa de retorno de la inversión, reinvirtiendo los cupones que cobrás es del 24,0% anual. Si lo medís en forma directa, entre la inversión actual y cobrando todos los cupones, sin reinversión, en 7 años y 8 meses ganás el 190% en dólares.



Este bono ¿lo pagará el Estado?



Creemos que no tenemos por delante una suma significativa de vencimientos, por ende, creemos que es pagable. Argentina tiene reestructurada la deuda privada y estamos en camino de reestructurar la deuda pública.



¿A cuánto asciende nuestra deuda?



La deuda pública argentina asciende a U$S 343.524 millones, de ese total sólo U$S 204.164 millones es deuda privada exigible, de lo cual solo U$S 128.547 millones es deuda con el sector privado, el resto es deuda con organismos bilaterales o multilaterales de crédito.



¿Cuánto es nuestro PBI?



Depende de cómo lo midas. Si tomás el PBI a pesos corrientes al mes de junio del año 2021 y lo dividís por el valor del tipo de cambio oficial al mes de junio te da U$S 377.000 millones. A nuestro juicio es mejor tomarlo con el precio del dólar promedio de los últimos 12 meses, así te da un PBI de U$S 425.000 millones.



¿La deuda privada sobre PBI?



La deuda privada sobre PBI de U$S 425.000 millones nos da un 30%, esto implica que tenemos una deuda privada muy baja, no debería ser un problema pagarla.



Tenemos deuda muy baja, pero no tenemos flujo de fondos positivos



Muy buen punto, Argentina tiene un severo déficit fiscal crónico, financiado con emisión monetaria y este es el principal problema que tiene el país. Si le sumamos que el gobierno no genera confianza para atraer dólares, estamos con escasez de dólares y abundancia de pesos.



Sería un error comprar un bono de un país que tiene déficit crónico



Los mercados son expectativas, este gobierno tiene dos años por delante, puede cambiar y resolver el problema de flujo de fondos, y si no lo hace, creo que perderá las elecciones y ganará un gobierno que tendrá que corregir ese problema. El bono vence en el año 2029, los pagos importantes se realizan desde el año 2025 en adelante, hay tiempo para que este gobierno se acomode, y si no lo hace, se acomodará con el próximo gobierno.



¿Dónde estás esta semana?



Lunes con Argentina Valores en Rosario y por la noche en Díaz con el Banco Municipal. Martes conferencia en Agroeducación (informes [email protected]), por la noche disertamos para la Asociación Empresas de la Vivienda. Miércoles en el IAEM Capital Federal. Jueves en Turbodiésel una empresa de Capital Federal, por la noche estaremos en Berrado Agropecuaria en Ordinaran Entre Rios. Viernes disertamos para el Grupo Sigma que es la única por zoom, el resto son todas presenciales.



Estamos activos

Muy activos, quienes no puedan venir a nuestras conferencias lo invitamos a los informes privados que es la antesala para tomar los servicios de nuestra consultora.

* Asesor y consultor económico