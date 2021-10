Emiten pesos y faltan dólares

El gobierno hizo un ajuste en el gasto público, guiñan a la izquierda y doblan a la derecha. Pero no generan confianza, con lo cual no es sustentable la baja del déficit. Sin crédito, es difícil que baje la inflación. Si siguen así, el dólar marcará otro récord y la inflación apunta al 60% anual. Entérate en esta nota.



¿Cómo vinieron las cuentas públicas?

Las cuentas públicas vienen muy bien, si se toman 12 meses del año 2021, versus igual período del año 2020, se observa que el déficit bajó sustancialmente. En septiembre de 2020 el déficit era de U$S 27.535 millones, y a septiembre de 2021 se ubica en U$S 16.599 millones, una baja del 40%. Esto, se dio por un efecto combinado de suba de ingresos públicos, gracias a la apertura económica, el impuesto a la riqueza y la mejora en el precio de la soja (generó un fuerte aumento en los derechos de exportación). Los ingresos subieron un 61,8% medido en pesos, mientras que los gastos lo hicieron un 40,7%. Hay que tener presente que la inflación fue del 52,5%, lo que implica que los ingresos subieron en términos reales, mientras que los gastos bajaron.



¿Por qué el mercado no descuenta estos buenos números?



Porque el verdadero problema, está en el financiamiento de este déficit, en donde el 77,4% se financia vía la emisión de pesos del Banco Central, y el resto se toma dinero del mercado. Esto genera, que se paguen en intereses del Banco Central el equivalente a U$S 12.527 millones. El déficit total suma U$S 29.126 millones.

Martín Guzmán: "No lo van a reconocer, pero el FMI financió la campaña de Macri"



¿Qué deberíamos seguir para ver una mejora?



.En primer lugar, se necesitaría que la política de baja de gasto público que realiza el ministro de economía Martin Guzmán continúe. Esto implica que para el año 2022 baje como mínimo un 1,7% del PBI el gasto público, si se sumara una suba de los ingresos de 1% del PBI, esto dejaría la cuestión con un resultado primario muy cerca del equilibrio. Hoy, el resultado primario equivale a un déficit del 2,7% del PBI. Esta sería una gran señal para el mercado, y no se estaría lejos de conseguirlo.

El segundo gran tema a solucionar, es dejar de emitir para financiar el déficit público. Con un resultado primario equilibrado, solo quedaría financiar el equivalente a U$S 6.200 millones de intereses de la tesorería, debería ser muy fácil poder conseguir ese dinero en el mercado.



.En tercer lugar, el Banco Central debería trabajar para engrosar las reservas, y bajar los pasivos monetarios. Esta medida debería ser acompañado por un sinceramiento en el tipo de cambio, dejar atrás la emisión monetaria y sanear el balance del Banco Central.



Para todo esto se necesitan medidas políticas



.Correcto, no es nada difícil, se necesita trabajar con políticas de Estado que le allanen el camino a la inversión, sin esas políticas estamos en problemas.



¿Cómo ves las señales actuales?

El video de la Cámpora diciendo que no hay que pagar la deuda, el ministro de economía responsabilizando al FMI de la falta de acuerdo, y una narrativa contraria al mercado de capitales, no hacen más que reflejar que los gobiernos le quieren echar la culpa a otro de su problema.

El peso argentino se debilita, pasa un nivel clave en el mercado paralelo



¿Cómo está el balance del Banco Central?



.Hoy se tiene algunas señales rojas.



1) Los pasivos monetarios, son la suma de la base monetaria más el stock de leliq y pases. La base monetaria es de $ 3.006.634 millones, mientras que el stock de deuda en leliq y pases suma $ 4.283.495 millones. Cuando la deuda es superior a la base monetaria, estamos en problemas.



2) Las reservas se ubican en U$S 43.036 millones, y si se dolariza el stock de deuda suma U$S 43.094 millones. Esto implica que la deuda es superior al stock de reservas.



3) En la medida que sigan creciendo los pasivos monetarios, y las reservas bajen, el resultante será que el dólar blue buscará nuevos máximos.



¿Me lo explicas mejor?



Si se sigue emitiendo para financiar el déficit público habrá problemas, porque crece la suma de la base monetaria más las leliq y pases. Por ejemplo, el gobierno viene emitiendo a un ritmo de $ 200.000 millones por mes, y a esto hay que sumarle que paga unos $ 130.000 millones en concepto de intereses. Esto implica que, desde ahora a fin de año, los pasivos monetarios podrían incrementarse un piso de $ 825.000 millones. Se estima que, por las necesidades adicionales de fin de año, llegará a un millón de millones. Así, los pasivos monetarios podrían ubicarse en $ 8.300.000 millones. Las reservas en un escenario optimo podrían bajar a los U$S 40.000 millones, de mediar una pérdida más importante se ubicarían en U$S 38.000 millones. Esto da un precio de equilibrio del dólar de entre $ 208 y $ 218. Es un valor referencial, el dólar blue podría ubicarse por arriba o por debajo de esos valores.



¿Cómo ves el precio a fin de año?



Lo veo por arriba de esos valores. Los comerciantes cuando no encuentran mercadería en el mercado, ya sea por faltante de producción, restricción de importaciones, corte de la cadena de suministro global o atraso en la llegada de productos del exterior, no cuentan con un instrumento como resguardo de valor, por ende, recurren a proteger sus tenencias en pesos en dólares.

El dólar Blue se mantiene en su valor récord



¿Cómo está el mercado del dólar?

Cada vez más controlado, por ende, el único camino para comprar dólares en cantidad son los que conectan a nuestro mercado con el exterior, o bien el dólar marginal. Esto hace que la demanda del blue crezca muy fuerte, como la oferta no aparece porque los agentes económicos no encuentran muchas oportunidades de inversión para deshacerse de los dólares, se produce una suba del tipo de cambio muy importante.



¿Quiere decir que las medidas que se toman para controlar los precios no funcionan?



.Ni funcionaran, estamos en un escenario de pérdida de credibilidad de las políticas que adopta el gobierno. Resulta raro que no reaccionen ante los malos resultados, ya que son ellos mismos los que heredaran esta situación el día 15 de noviembre



¿Estarán pensando que la hereda otro?



.No voy a entrar en suposiciones, creo que estamos en un escenario muy complejo, y así lo indican los números de mercado. Pero en el informe privado hablaremos de lo que sabemos en materia política y no se puede hacer público por ahora.



¿Por ejemplo, que dicen los números del mercado?



En el mercado de futuro del dólar los contratos abiertos suman U$S 4.684 millones, esto implica que superan por más del 10% las reservas brutas. Las reservas liquidas netas de la tenencia en oro suman según nuestro calculo U$S 3.287 millones, monto que es inferior a los contratos abiertos en el mercado de futuro del dólar.



¿Es preocupante?



Esto no es nada, el stock de contratos abiertos aumento en el mes de octubre en U$S 1.463 millones, de ese total U$S 635 millones en la última semana, y el contrato más negociado fue la posición diciembre con U$S 185 millones.



¿Qué me querés decir?



El mercado comenzó a apostar por una devaluación en el mes de diciembre, la tasa implícita está en el 44,3% anual para esta posición, mientras que para enero sube al 54,3% anual, no es una diferencia muy importante.

Alejandro Vanoli: "Lo peor que nos podría pasar es una devaluación sin plan



¿Cuánto vale la posición diciembre?



Está en $ 107,97, mientras que enero en $ 114,40. El mercado se está posicionando en diciembre, y si observa que puede perder, ira rolando la posición a la espera que en los meses de enero, febrero o marzo tenga revancha. La devaluación nos era menor al 30%, que es el retraso que tiene el tipo de cambio solo durante al año 2021. Como la devaluación puede ser de un día para el otro, el mercado se anticipa. Más precisiones en informe privado.



¿Qué pasa con los precios de los productos que exportamos?

Muy simple, se está levantando la cosecha en Estados Unidos la soja en Chicago vale U$S 450 la tonelada, el maíz U$S 212 la tonelada, ya no valen ni U$S 600 ni U$S 300 la tonelada. Brasil, viene con una siembra de soja muy importante y podría inyectar una gran oferta en enero, el maíz sobra en el mundo. Los precios internacionales, por ahora y solo por ahora no nos sonríen, probablemente veamos un escenario muy alcista para estos productos para el segundo semestre del año 2022, pero para eso falta mucho tiempo.



¿Cómo viene el trigo?

Muy bien, se estima una campaña de 19,2 millones de toneladas, en el registro de exportaciones hay anotadas 8,1 millones, con lo cual los derechos de dicha exportación ya fueron cobrados. Hay mucha expectativa de que ingresen dólares, pero para todo el año 2022 lo que ingresaría de derechos de exportaciones, sería mínimo.



¿Cómo viene el precio?

Los exportadores están ofertando un precio por debajo de la capacidad de pago, la posición diciembre de trigo está en U$S 235 es un buen precio. Para que al país le ingresen U$S 1.000 millones hay que exportar cerca de 5 millones de toneladas en diciembre.



Conclusiones

Los problemas de Argentina son fáciles de resolver si se aplican políticas coherentes. Sin dichas políticas son imposibles de resolver. Estamos por el segundo camino, no tenemos políticas coherentes.



Faltan reservas y sobran pesos, es la historia de siempre. El gobierno tiene déficit y se financia con la maquinita.



Necesitamos urgente refinanciar la deuda con el FMI, recuperar el crédito internacional y dejar de emitir. De esta forma la inflación en el año 2022 bajaría a la mitad.



No refinanciar la deuda con el FMI, nos obligara a financiar el presupuesto con emisión, eso nos llevaría a una inflación en torno del 60% anual para el año próximo. Si seguimos por este camino, estamos en severos problemas.



El mundo nos sonríe, porque a futuro las materias primas subirán, la inflación mundial licuara nuestra deuda y Argentina tiene una oportunidad. Nunca vía a la clase política de un país, dejar pasar tantas oportunidades como la clase política Argentina.



En Santa Fe y más precisamente en Rosario, hay gatillo fácil de los delincuentes, no veo políticas para revertir este escenario. Llegar tarde a tu casa es casi una sentencia de muerte. No veo que se estén instrumentando políticas para resolver este tema, una vez más la clase política ausente.



* Analista y consultor económico