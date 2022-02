Formosa declaró la emergencia agropecuaria por sequía, altas temperaturas e incendios

El Gobierno de Formosa declaró el estado de Emergencia Agropecuaria para las actividades ganadera y apícola de toda la provincia y para lo agricultura en los departamentos Formosa, Laishí, Pilcomayo, Pirané, Pilagás, Patiño y Bermejo.

La medida alcanza a los establecimientos afectados por sequías, altas temperaturas y quemas de pastizales, ubicados en todo el territorio provincial.

Del análisis efectuado por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, surge la gravedad en que se encuentran las explotaciones de productores agrícolas, ganaderos y apícolas con pérdidas en su producción y capacidad productiva que superan el 50% debido a la falta de precipitaciones en todo el territorio provincial.

Las medidas dispuesta en el Decreto 13 dado a conocer este martes tendrán vigencia desde el 1º de enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2023.

En cuanto a lo agrícola se abarcan los cultivos de maíz y cucurbitáceas de segunda siembra y para los cultivos de banana, algodón, mandioca, batata y maní, afectados por déficit de precipitaciones desde enero a la fecha, situados en los Departamentos Formosa, Laishí, Pilcomayo, Pirané, Pilagás, Patiño y Bermejo. Regirá desde el 1º de enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2022.

De acuerdo al instrumento, se designa como organismo de aplicación al Ministerio de la Producción y Ambiente, el cual deberá realizar las gestiones y disposiciones necesarias para cumplimentar las medidas establecidas.

También se facultó a la Subsecretaría de Producción Sustentable a otorgar certificados a los productores afectados, conforme la constatación efectuadas por la Dirección de Producción Sustentable sobre las pérdidas sufridas, remitiendo la nómina de los mismos a la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuarios.

Corte de Ruta

A pesar del anuncio del Gobierno provincial, productores de la Federación Agraria de Laguna Naineck, Formosa, cortan la Ruta Nacional N° 86 a la altura del kilómetro 1.314, en la localidad de Palma Sola. Según informaron los federados, se permitirá pasar fuerzas de seguridad de todo tipo y ambulancias.

El director titular, Pánfilo Ayala, indicó que la medida fue tomada por productores afiliados a Federación Agraria de Laguna Naineck, junto a productores de la zona norte de los departamentos de Pilcomayo y Pilagas.

"Es un reclamo ante la falta de respuesta del gobierno local y provincial a las notas formales presentadas, para que se declare la zona como emergencia y/o desastre agropecuario y fondo no reembolsable para los productores agropecuarios de los municipios afectados”, afirmó el ruralista.

Para Ayala, "la declaración de emergencia no es suficiente, la última vez que se declaró una emergencia la provincia recibió 60 millones de pesos y no llegó a los productores. El decreto no es suficiente y no se debe depender del Fondo de Emergencia del Gobierno Nacional, sino que puede disponer d recursos propios".

Damnificados por la sequía

Y añadió: “La situación de los productores es crítica, sufrieron 120 días de sequía con calores sofocantes de 43 grados y sensación térmica que superaron de 45, los cultivos que sufrieron daños entre un 70 y 100 por ciento”.

Por su parte, explicó: “Del cultivo de mandioca, batata, maíz, cucurbitáceas, hortalizas, algodón, cítricos, ganadería y banana viven más de 2.000 familias donde su ingresos dependían de lograr cosechar. Solamente de la producción de banana viven 650 familias".

Ayala señaló que "la situación social y económica en esta zona se ha vuelto muy compleja, se llega a esta medida ante la desesperación de no tener más recursos para seguir y la falta de respuestas”.

