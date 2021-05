Francisco Miranda: "Volver a fase 1 para nosotros es la muerte"

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de volver a Fase 1 a partir de las 00 horas del sábado 22 de mayo, habló Francisco Miranda, presidente de la Cámara de Bares y Cafés de la Ciudad de Buenos Aires.

En declaraciones al programa "Ruleta Rusa", que conduce Nancy Pazos por FM Rock and Pop, Miranda dijo que "estamos muy sorprendidos. Decepcionados. No imaginamos llegar a este extremo porque volver a fase 1 para nosotros es la muerte". No obstante, aclaró que "vamos a acatar las restricciones"

Por otro lado, el empresario recalcó que "somos laburantes y lo único que queremos es trabajar. Nos deja mal que siga habiendo marchas como si nada, aglomeración en trenes, gente sin barbijo". "Veo que no puedo trabajar en la vereda pero sí puede haber piquetes, no entiendo porqué", protestó. .

Asimismo, señaló que el año pasado "se tomaron medidas demasiado apresuradas y en ese camino cerraron muchos comercios. Hoy, más de la mitad de nuestros socios han quebrado o siguen sin operaciones".

En tanto, el Gobierno porteño, a diferencia de los dispuesto por el Gobierno Nacional, el Gobierno porteño permitirá que los comercios no esenciales trabajen de la puerta hacia afuera. Por lo tanto, los locales gastronómicos trabajarán con la modalidad de delivery o retiro en el local, y en esta modalidad.

Un disparate

"Es un disparate colosal, no podemos reaccionar por impotencia e indignación. Estas medidas no van a ayudar, van a perjudicar la situación", así calificó las medidas el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina, Dante Camaño.

Asimismo, el dirigente reconoció que "tenemos un problema sanitario grave que atender, que hay tener medidas prudentes. Pero pretenden meter a toda la gente en un termo ". "Esta situación está generando más miseria en el país", agregó en en declaraciones al programa "Alguien tiene que decirlo", que se emite por radio Rivadavia.

"Es que el Gobierno es un desastre y está haciendo macanas, pero también la oposición no tiene ninguna idea", finalizó enfáticamente.