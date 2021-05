Dueños de los restaurantes preocupados por las posibles nuevas restricciones

Debido a la gran suba de contagios y muertes por COVID-19 en el país, el Gobierno Nacional hablará sobre nuevas restricciones. Se podría volver a fase 1 los fines de semanas. Esto preocupó a los dueños de los restaurantes y bares que afirman que necesitan trabajar y que un nuevo cierre sería muy difícil de confrontar.

El encargado de Bogotá Bar en Recoleta, Luis Núñez explicó a RePerfilAr que el delivery a veces representa solo el 5% de los ingresos y su clientela fiel son personas mayores que no pueden hacer uso de las mesas de afuera ya que comenzó el frío y eso repercute en su salud. Además, hay mucha gente pidiendo en la calle y los clientes no se quieren sentar por no poder consumir tranquilos.

“Afrontar las nuevas restricciones va a ser muy complicado para nosotros, ya es complicado desde ahora con las mesas afuera, el clima y la gente que no se quiere sentar al exterior por el frío”, afirmó Núñez. “Esto ya nos representa el 50% menos de la ganancia que uno debe tener en este momento para mantener la estructura”.

Asimismo añadió: “si nosotros tenemos que cerrar dos días menos por semana son ocho días menos por mes que se va a recaudar y tampoco tenemos ayuda del estado”. Además comentó que ellos mantienen todo el protocolo que se está pidiendo, “hacemos todo lo posible para controlar y cuidar a la gente”.

“Hay bares que entran gente adentro por cuestiones de que sino no pueden vender y uno entiende esas cosas”, expresó el encargado del bar. Los dueños de los bares y restaurantes pidieron ayuda económica al Gobierno y se la negaron porque “supuestamente” están trabajando bien y no tienen una gran pérdida en el local.