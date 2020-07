Los frentes de batalla que deberá enfrentar el gobierno en la postpandemia

Pobreza asegurada. Recientemente el director del Observador de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, advirtió que la pobreza por ingresos (como la mide el INDEC) podría proyectarse a 45%, o sea 10% más que la última medición a diciembre pasado. La diferencia no radica tanto en la inflación sino en la caída del empleo informal. La salida para combatirla, dice, no está en generar más planes sociales sino una política que ayude a generar empleos. Y esa es la variable más sensible de toda la ecuación porque no depende sólo de la voluntad oficial.