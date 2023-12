Fuerte rebote en la cotización de los dólares

Tras seis bajas consecutivas, el dólar blue subió $ 50 en la última jornada de la semana.

De esta manera, la divisa norteamericana informal se ubicó en el valor de $ 955 en el comienzo del último mes del año, $ 5 más que su cotización previa al balotaje.

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $ 609 después de cerrar 2022 en $ 346.

Cabe recordar que, entre las primarias y las generales, la moneda norteamericana informal había logrado superar la barrera psicológica de los $ 1.000, aunque finalmente recortó sobre el final en la antesala de los comicios del 22 de octubre.

Tras la victoria de Javier Milei en las urnas, el tipo de cambio paralelo tuvo una pequeña suba inicial y tocó su máximo de $ 1.085 el 22 de noviembre pasado.

Luego, las versiones sobre la postergación de la dolarización que aplicaría el gobierno de Mieli hicieron retroceder la cotización del blue $ 180, hasta niveles por debajo de la línea de los $ 900. Así, terminó noviembre con pérdidas cercanas al 1% y los dólares financieros cayeron un 5%, por debajo de la inflación proyectada en torno al 11% para el anteúltimo mes del año.

También ayudó el impacto por la baja de las cotizaciones financieras y la mayor necesidad de liquidez en pesos para fin de mes.

La suba de ayer de la divisa informal fue un rebote para recuperar parte de la caída de las últimas seis jornadas y con el cierre del viernes la brecha con el oficial quedó en un 161,6%.

A su vez, los dólares financieros, Contado con Liquidación (CCL) y el Bolsa (MEP), cerraron la semana con una segunda jornada seguida al alza y se acercan a los $ 900.

El CCL trepó hasta los $ 898 y el spread con el dólar oficial se posicionó en el 140%, en tanto que el MPE subió hasta los $ 884 y la brecha con el tipo de cambio oficial se colocó en el orden del 144%

En ese sentido, Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders, explicó a PERFIL que “fue el segundo día de rebote en los dólares financieros, está muy barato porque había sido forzada la baja y el tema de que Luis Caputo se aleja del objetivo de la dolarización. Sumado a que se están liquidando más divisas por parte de los exportadores, a razón de entre US$ 150 millones por día, y eso te permite tener algo de reservas”.

Y agregó: “Pero lo más importante es que los bancos se desprendieron de muchos instrumentos, como las Leliq, y se fueron a las Lediv. Eso incide en que bajara el tipo de cambio”.

Por su parte, en el mercado accionario, a pesar de que en la última rueda los papeles argentinos que cotizan en Wall Street y los bonos en dólares cerraron de manera dispar, tuvieron en noviembre un rendimiento notable.

El mercado accionario, en el anteúltimo mes del año, promedió ganancias de hasta un 50%, con algunos títulos que subieron cerca del 100%, mientras que los bonos en dólares registraron rendimientos positivos de hasta un 40%, tras el triunfo de Javier Mieli en las urnas.

De acuerdo con un análisis del broker IOL, entre las subas más destacadas del mercado financiero figuraron el Grupo Supervielle con un 100%, Telecom con el 78%, Cresud el 62% e YPF con el 60%.

“Los bonos argentinos tuvieron un repunte notable, con rendimientos promedio del 28,3% en dólares y el AL30, el título más negociado, repuntó el 40,9%”, señaló el informe.

En tanto, S&P Merval de Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) saltó en noviembre un 39% medido al contado con liquidación y en pesos se acercó al 40%, con fuerte rebote en los papeles bancarios. Ayer el índice bursátil terminó con una suba del 6,98%.

“El tema de la suba de los bonos y los ADR, que cerraron un noviembre excelente, recordá que el mes pasado los bonos en dólares estaban en valores negativos en el año. Es un efecto Milei cien por ciento, cambió el signo político del gobierno y es un cambio de sesgo en materia de política económica, va a priorizar el superávit fiscal y esto lo alinea también con el FMI”, sostuvo Neffa.

También, el analista financiero anticipó que no observa para 2024 problemas con el pago de deuda. “Las próximas obligaciones que tiene el gobierno argentino vencen aproximadamente 100 mil millones de dólares, equivalentes en todo concepto durante 2024, sin contra las Leliq. Mucho es negociable, se hace un rollover. No luce tan catastrófico y hay mucho en pesos. Lo más importante es a partir de 2025, sobre todo con el FMI, que hay que empezar a pagar en términos netos”.

Por último, el Banco Central vendió ayer US$ 107 millones en el MULC, aunque en la semana tuvo un saldo neto comprador por US$ 139 millones. Así, las reservas brutas finalizaron en US$ 21.426 millones.