Funes de Rioja evitó decir qué gobierno fue peor para la industria: "No tengo cifras ni estoy en condiciones de dar una respuesta"

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), eludió hablar sobre con qué gobierno le fue peor a la industria en los últimos años. “Tengo impresiones personales, no tengo cifras, y con mis impresiones personales yo no hago títulos”, aseguró.

“Una cosa es la visión industrialista, que no cabe la menor duda que la actual gestión la tiene”, dijo sobre el gobierno de Alberto Fernández. Y agregó: “Después lo que uno puede ver dentro de la industria, que no todo es homogéneo, es decir, no hay nada que uno pueda decir 100% de un lado o del otro”.

“El año pasado hemos crecido fuerte, obviamente en el 2020 habíamos caído fuerte. Me parece que lo que hay que buscar es una línea consistente, donde la macroeconomía y la producción funcionen amigablemente”, analizó en diálogo con Radio Futurock.fm

El campo y las alimenticias repudiaron a Roberto Feletti, que los acusó de "especuladores"

Pese a su conocimiento sobre el tema, insistió en que no está capacitado para determinar qué gestión de gobierno fue más perjudicial para el sector: “Yo no soy economista, me reuno con mis asesores económicos y te lo respondo. Tengo impresiones personales, no tengo cifras, y con mis impresiones personales yo no hago títulos. Seriamente no estoy en condiciones de dar una respuesta”, sostuvo.

“Nadie duda que el 2021 ha sido un año de verdadera recuperación, eso solo es muy importante, pero no alcanza”, sumó, y señaló que ese es un dato “que no es casual, es causal”.

Daniel Funes de Rioja.

Funes de Rioja: "La industria no es la causante de la inflación, es la consecuencia"

Por otro lado, en relación al panorama actual, el directivo industrial sostuvo en referencia al aumento de los alimentos que "hay problemas macroeconómicos que hay que atender, la industria no es la causante de la inflación, es la consecuencia".

Funes de Rioja consideró que "en el plano internacional, el covid y la guerra afecta los precios de los commodities, la energía y la logística. En lo nacional, evidentemente hay cuestiones que hacen a una generación histórica, autónoma y que se autoestimula. La inflación no es sólo un fenómeno de datos reales, sino de expectativas, que perjudican a la producción porque le dan imprevisibilidad".

El presidente de la UIA también se refirió a las empresas representadas por el organismo y aseguró que "se ha respetado los acuerdos para Precios Cuidados”. “Desde Copal se rechaza el principio de las remarcaciones. Por ejemplo, entre la última semana de febrero y la tercera semana de marzo el aceite de girasol subió 70%. Como los lácteos, hay situaciones que producen la contracción de la oferta de la materia prima y que impacta en el precio del producto", dijo.

Propuesta de la UIA: pide devolver los impuestos a la compra de alimentos a sectores vulnerables

Funes de Rioja reconoció que "si bien no soy político ni hago política”, lo primero que haría “sería resolver una tensión, ya que los sectores de menores ingresos tienen que tener un tratamiento fiscal diferente con respecto a los alimentos. Por eso lo que sugerimos con mucha vehemencia es la devolución del IVA en la emergencia a sectores de menores ingresos pero de manera bancarizada".

Además, el presidente de la central empresaria dijo que otro problema es la informalidad. “Solo paga impuestos un porcentaje de la población y otro se maneja graciosamente en la informalidad porque viven y otros se caen en esa informalidad. Habiendo impuestos más razonables para todos hay menos elusión y recalentamiento, que llega a los insumos", señaló.