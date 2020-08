Gobierno redujo la deuda en dólares de corto plazo en 52,4%

El Gobierno logró una reducción de 52,4% de la deuda en dólares de corto plazo del sector público nacional, en el marco del proceso de pesificación neta de deudas vía mecanismos de mercado iniciado en febrero con el objetivo avanzar en desdolarizar la economía, según un informe elaborado por el Ministerio de Economía.

El documento indicó además que si se observa el stock total de deuda pública bajo legislación local, la proporción de los instrumentos en dólares se redujo 17 puntos porcentuales entre diciembre 2019 y julio de este año al descender del 44% al 27% en ese lapso.

Como contrapartida, aumentó en igual magnitud la participación del financiamiento de instrumentos en pesos que en diciembre era de 56% y ahora alcanza al 73%.

“La disminución de la exposición del Tesoro Nacional a deuda de corto plazo en dólares, la mejora de tasas y plazos de financiamiento, y el desarrollo de una curva de instrumentos en pesos sostenibles constituyen parte de los objetivos centrales de las acciones de financiamiento del Sector Público Nacional”, destacó el informe de la secretaría de Finanzas a cargo de Diego Bastourre.

Con ese premisa, el Gobierno nacional impulsó desde febrero pasado “diversas operaciones de conversión de activos que resultaron en un canje de instrumentos denominados en dólares por US$ 7.839 millones ($ 504.427 millones equivalentes)”

De ese monto, el informe detalló que el equivalente a US$ 1.558 millones corresponden al Bono Dual AF20, US$ 5.881 millones a LETEs y US$ 400 millones a LELINKs”.

"Esto representó una reducción del 52,4% de la deuda pública de corto plazo en moneda extranjera con legislación argentina", puntualizó.

La cartera de Finanzas destacó que estas operaciones “también redundaron en una extensión de plazos en el perfil de vencimientos”.

En relación a las emisiones de julio, el informe señaló que mediante tres licitaciones se logro el 119% de roll over de los vencimientos, lo que se tradujo en un financiamiento neto de $38.993 millones.

En lo que resta del año, el Tesoro Nacional tiene vencimientos de deuda en pesos por aproximadamente $1 billón de pesos en los últimos cinco meses de 2020, concentrados mayoritariamente en el último bimestre, con 289.249 millones en noviembre y $ 246.293 millones en diciembre.

El gobierno realizó el martes último la primera licitación en pesos tras el acuerdo de reestructuración de la deuda bajo legislación internacional alcanzado con los acreedores, en la que cosechó fondos por $107.589, 67 millones mediante la colocación de Letras de Descuento (Ledes) y Bonos del Tesoro ajustados por CER -el coeficiente vinculado a la evolución de la inflación- en el mercado local.

El subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi calificó de “muy satisfactorio” ese resultado de la licitación, y señaló a PERFIL que de esta manera “el Tesoro obtiene un amplio margen de financiamiento en forma anticipada”.

“El 60% de los pesos colocados hoy son a fecha de pago posterior al 2021. Y de ese universo la mitad a 2022 y 2023”, indicó.