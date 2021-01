Nuevo cepo: para los importadores, puede haber impacto en inflación y desabastecimiento

Las restricciones para las importaciones de bienes de lujo vinieron acompañadas con una "lista corta" de productos terminados para los que también habrá que conseguir financiamiento o esperar 90 días para acceder a los dólares, según las medidas que presentó el miércoles el Banco Central. Para los importadores, eso generará "un aumento casi instantáneo de precios de los stocks existentes" que presionará la inflación.

Además, es "probable" que haya desabastecimiento "porque es imposible conseguir financiación en los plazos indicados", según indicó un análisis de la Cámara de Importadores (CIRA) que circuló entre sus socios. A los efectos adversos le suman un "gran impulso para el contrabando y el mercado ilegal, sobre todo de telefonía celular, bebidas, relojes y todo lo que pueda ser guardado en una caja, como algún pequeño electrodoméstico".

Por otra parte, también argumentaron que puede haber una "disminución de la calidad de vida y consumo de los argentinos, pagando más por productos de menor calidad, duración y tecnología".

Medida "anti Lamborghini" del Central: limita el acceso a dólares para importar bienes de lujo

Bienes de consumo. Entre los productos detallados por la Comunicación A 7201 del Banco Central, se encuentran los bienes terminados del exterior que, según indicó el BCRA, "tienen fabricación nacional". La medida apunta a salvaguardar unos US$ 325 millones mensuales que se iban por esa vía en medio de la escasez de divisas que el Gobierno tiene que administrar para que no falten insumos de producción.

Esas posiciones arancelarias con nuevas restricciones alcanzan al agua mineral con y sin gas, gaseosas con azúcar o edulcorante, grandes heladeras, refrigeradores, enfriadores de botellas, lavavajillas, pulverizadores autopropulsados para uso en agricultura, cosechadoras, trilladoras, sembradoras, lavarropas -salvo los que tienen ficha de lavado-, microondas, hornos eléctricos -excepto los de empotrar-, teléfonos celulares que valgan más de US$ 500 por unidad y motos y ciclomotores, de todas las cilindradas.

"Cepo Lamborghini". A eso se suma la lista de los bienes suntuarios o de lujo, para los que los importadores no podrán recurrir al mercado de cambios durante un año de la salida de Aduana y que deberán financiar con préstamos en el exterior, ya que tampoco podrán acceder al contado con liquidación.

El Banco Central flexibiliza normas para incentivar reestructuración de deuda privada

Esos productos alcanzan al caviar, champagne, vinos, mosto, vermut, sidra, aguardiente, ron, whisky, gin y licores por más de US$ 50, carritos de Golf y Vehículos tipo "motonieve", autos de todas las cilindradas con valor FOB de US$ 35.000 por unidad, aeronaves, todas con valor mayor FOB US$ 1 millón por unidad, embarcaciones de todo tipo (barcos, yates, veleros, lanchas) con valores por encima de los US$ 5.000 FOB por unidad y relojes de más de US$ 500 cada uno.

"En principio, el BCRA no prohíbe expresamente pagar las importaciones de los bienes suntuarios en un corto plazo, sino que indica que van a tener que solicitar conformidad previa para los bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de ambos anexos, excepto que hayan transcurrido 90 o 365 días respectivamente desde el registro de ingreso aduanero", aclara la CIRA. "Por supuesto, cualquier importador de esas posiciones arancelarias que solicita una conformidad previa, la tendrá rechazada", anticipa.

