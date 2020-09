Textiles, agropartes y hasta insumos contra el Covid-19, entre las importaciones frenadas

Esta semana se difundió que la balanza comercial de agosto dejó un superávit de US$ 1.436 millones, con una baja de las exportaciones del 11,3%, pero con una caída interanual más pronunciada de las importaciones del 20,4%. Ese declive incluye un desplome en la importación de combustibles y lubricantes (-48%), de piezas y accesorios para bienes de capital (-37%), de vehículos (-24,5%) y de bienes de capital (-23%). La caída tiene fuerte vinculación con la retracción general de la demanda producto de la caída en el PBI, pero algo que vienen marcando los importadores y despachantes es que las trabas para importar no se reducen a bienes de consumo y terminados, sino también a insumos para la producción y a bienes de capital.

Daniel Griboff, despachante de aduana y presidente de la firma de comercio internacional Dagri, sostiene que “el uso de las cautelares no está restringido a las licencias no automáticas, sino también por el giro de las divisas ante las persistentes trabas que los bancos someten a los operadores. Tenemos un cliente de La Rioja que está invirtiendo en una planta de procesamiento de líquidos para ser utilizada en la lucha contra el Covid y hace más de 25 días que presentó la transferencia en el banco y no le giran la plata. Estamos hablando de bienes de capital para la producción de equipos para la lucha contra el Covid. No le giran la plata y tiene licencia aprobada”, remarca Griboff.

“Están frenando el ingreso de insumos destinados a la fabricación de productos que se exportan. Tenemos el caso de una empresa que necesitaba importar neumáticos para maquinaria agrícola que después va a mercados externos. No hay inteligencia en esto que hacen. De última, castiguen los bienes de consumo, pero no los insumos o los bienes de capital”, pide César Oronel, presidente del Centro de Despachantes de Aduana filial Córdoba. Con todo, el camino de la Justicia no será fácil de recorrer para las empresas. El jueves pasado se conoció que la Sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal falló en contra de la firma Berserker Shipping SRL que había presentado y conseguido una cautelar para poder importar telas. Finalmente, la Cámara le dio la razón a la Secretaría de Comercio y a la DGA y revocó la cautelar que la empresa había logrado en julio.