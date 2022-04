Empresarios del transporte público advierten que "el deterioro es gradual pero progresivo"

El Índice Bondi que mide la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) reportó un déficit mensual de $6.483,5 que no están siendo reconocidos por el Ministerio de Transporte; lo que se traduce en pérdidas para las compañías que prestan el servicio comprometiendo la calidad del mismo, las frecuencias de las líneas, la seguridad y la renovación de las unidades.

Lo que reconoce el Ministerio de Transporte del costo real mensual ($28.207,5) es solo $21.724,1 millones bajo la nueva estructura de costos sobre la Resolución 509 de 2021; es decir, lo que la cartera a cargo del ministro Alexis Guerra reconoce de manera mensual corresponde al 77% del costo real del mantenimiento de las unidades de transporte.

Eso es lo que hoy se está destinando al transporte público entre recaudación y subsidios. Es decir, la sumatoria de lo que paga el pasajero más los subsidios dan $21.724,1 millones por mes. Pero, ¿De dónde salen esos $21.724?

El monto es el resultado de una estructura de costos que utiliza el Gobierno para calcular cuál debería ser el nivel de subsidio. Se computa el nivel de precio de cada insumo; las cantidades consumidas por kilómetro y eso se totaliza por la cantidad de kilómetros que recorre cada unidad a través de una medición del GPS de cada colectivo para saber qué distancia recorren por día, se hace un cálculo y de ahí salen esos $21.724,1 millones.

¿Dónde radica el problema?

“El problema está en los cálculos hechos por el Gobierno porque la tarifa está congelada desde marzo de 2019. Los subsidios también están calculados con precios de septiembre de 2021. Para el día de hoy ya tienen un 30% de inflación encima. Pero además de eso, los subidos se están pagando a destiempo. Hay subsidios que desde octubre y noviembre (2021) todavía no se pagaron”, explicó Luciano Fusaro, vicepresidente de AAETA, en diálogo con Perfil.

La deuda del AMBA con el transporte público

Así las cosas, a la primera semana de abril, el AMBA posee una deuda total sobre ese pago de compensaciones reconocidas de $13.902.782.067. De esa deuda, el 68,9% lo corresponde a la Provincia de Buenos Aires ($9.585.098.076), el 24,8% a la Nación ($3.454.147.193) y el restante 6,2% CABA ($863.536.798).

“Esa diferencia de -$6.483,5 millones mensuales la están absorbiendo las empresas trabajando a pérdida, dejando de renovar las unidades para cubrir ese déficit, es decir, las empresas le están extendiendo la vida útil a los vehículos; que debería ser de 10 años (máximo) a 13 años, lo que lleva a que pasen más tiempo en el taller y eso se vea reflejado en el servicio de los usuarios, como por ejemplo en las frecuencias”, agregó.

“Otra parte del déficit se cubre tomando deuda. Hoy los empresarios están muy endeudados”. En síntesis, ¿cómo se cubren esos $6.483,5 millones?, “básicamente deteriorando el nivel del servicio, invirtiendo menos, dejando de pagar sueldos. Por eso, últimamente aumentaron los paros, los anuncios de medidas, lo que complica únicamente a los usuarios. Si esta situación continúa, el siguiente paso es la parálisis porque la mitad de los costos son salarios”, sentenció Fusaro.

“En los próximos 18 meses hay que renovar 4.000 vehículos que cumplen los 10 años de antigüedad y no están los fondos para hacerlo. Lo que hace el Gobierno es extender la prórroga de antigüedad y en vez de 10 años podría poner 13, pero la calidad del servicio disminuye, y otra vez quien se ve perjudicado es el usuario”, lamentó Luciano Fusaro.

¿Cómo sobrevive el sector?

Ante esta pregunta, Fusaro contestó: “Dejando de invertir, racionalizando los servicios, teniendo peores frecuencias, algunas empresas comienzan a pagar los salarios en cuotas a los choferes, por eso hay paros, ese es el gran problema que tenemos hoy”, señaló.

A la situación crítica mencionada anteriormente hay que sumarle que hoy en día hay escasez de insumos por las restricciones a las importaciones y al dólar. Por ejemplo, están faltando neumáticos.

“La disyuntiva de muchas empresas es: si salen a trabajar o no salen a trabajar para no gastar y no comprometer la vida útil de un neumático que, si es que se consigue, está alrededor de 120.000 pesos IVA incumplido. Pero en la estructura de costo (del Gobierno) que se utiliza para calcular los subsidios el neumático está $42.000, ¡prácticamente se triplicó el precio! El sector con la sumatoria de todos estos problemas está al borde del colapso”.

Sobre el precio del boleto

“Es ridículo, ya que no hay ningún insumo de la economía argentina que esté tres años congelado como la tarifa de subsidios del colectivo. Encima, el promedio es $13, que está por debajo del boleto mínimo que es $18. Esto se debe a que hay muchísima gente que viaja con descuentos”, comentó a Perfil representante.

Desde el organismo sostienen que el costo real del boleto es de $118,7. “Lo que debería hacerse es sincerar el valor del boleto, que siempre está alrededor de un dólar. En ningún país se viaja por menos de un dólar”, aseguró Luciano Fusaro.

La caída del número de pasajeros transportados por día

Según los datos aportados por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte, al comparar el 2019 (año prepandemia) con marzo del 2022, la cantidad de pasajeros transportados por día cayó en en 3,3 millones. Esto podría ser una consecuencia de ese costo de mantenimiento que no se está cubriendo, ya que se está operando a pérdida, por lo que baja la calidad, la seguridad y la renovación de vehículos.

¿Cómo se podría solucionar el déficit?

“Desde el Ministerio de Transporte no recibimos ninguna respuesta. Desde la cartera dirigida por Alexis Guerra sostienen que no están los fondos”, comenzó diciendo Luciano Fusaro. “Considero que está discusión debería ser parte de la agenda pública porque si la situación no cambia, un día nos vamos a despertar y no va a haber más colectivos. Eso es inminente”, sentenció.

El dirigente de la AAETA propone que el sistema de transporte también se acople a la nueva normalidad y al flujo de pasajeros achicando las líneas que hayan perdido un gran porcentaje en el flujo de personas que transportan por día.

En ese contexto, Fusaro comentó que lo que se debería hacer el Gobierno para ajustar el déficit es dejar de financiar líneas que hoy viajan vacías porque han perdido prácticamente todo su caudal de pasajeros; de pronto, otra incrementó ese volumen de usuarios y “las dos prácticamente reciben los mismos subsidios”.

Entonces, “lo que está faltando es subsidiar la demanda. Que el subsidio esté dirigido a los pasajeros y no a las empresas. Porque de esa manera se podría reducir la brecha que existe entre los costos reales del sistema y los costos reconocidos”, finalizó.

