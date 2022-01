Inflación y dólar para arriba, reservas en baja y paritarias en la mira: la tormenta perfecta

El mercado vive hablando del acuerdo con el FMI. Con o sin acuerdo, la sequía continúa, con lo cual los precios de la carne y la leche aumentarán, lo que afectará a la suba el índice de precios.

En marzo se ponen en marcha las paritarias, 2021 te dejo una inflación del 50,9% anual, en el primer trimestre de 2022 la inflación rondaría entre el 12% y 15% anual. Prepárate para aumentos paritarios entre el 50% y 60% anual.



No vemos que en el año 2022 la economía pueda continuar con la actividad que tenía en el año 2021. Tendremos suba de costos por aumento de tarifas y una mayor corrección en el dólar oficial que en todo el año 2021.

Por ejemplo, en el año 2021 el dólar oficial aumentó el 22,1%, en 23 días del mes de enero aumenta el 1,6% y se proyecta en el 24,8% anual, creemos que en los meses que siguen este aumento será más considerable.

Lejos del acuerdo, el Gobierno enfrenta el primer vencimiento con el FMI por USD 731 millones

La suba de tarifas le quitará al salario dinero, por ende, el resto de los gastos se verán comprometidos. Si a esto le sumamos que los alimentos pueden subir más que el resto de los bienes que consume una familia, el sector servicios vuelve a tener un muy mal año.



No observamos creación de empleo genuino, por otro lado, hay una caída del empleo formal privado como porcentaje del total, hoy solo el 20% de la PEA total tiene un empleo formal privado, esto es parte de la decadencia argentina. Para generar más empleo formal privado se necesita más inversión, algo que no ocurre en argentina.



El gobierno ya se gastó en el ejercicio 2021 los ingresos de las retenciones del trigo, y el 60% de los que se podría exportar de maíz. Si a esto le sumamos la crisis sanitaria que afectara la recaudación de enero y febrero, vamos a un escenario de déficit fiscal mayor al del año 2021.

El dólar blue esta en torno de los $220, no nos equivocábamos cuando decíamos que estaría a la suba y nos criticaban en el mes de diciembre. Ahora hay dos escenarios, con acuerdo del FMI el dólar debería bajar, sin acuerdo la suba continua. El tema lo ampliaremos en el informe privado con proyecciones de precios.

La sequía reduciría un tercio del crecimiento de Argentina en 2022

Dólar, carne y leche a la suba

Queda muy poco maíz de la campaña 2020, para la campaña actual se esperaban 55 millones de toneladas, ahora 48 millones de tn., pero apenas 12 millones de tn. ingresarían en abril, y la exportación tiene comprometida 15,5 millones de tn. entre marzo y junio. El maíz de segunda (36 millones de tn.) ingresaría en julio.

La tormenta perfecta, sin maíz el precio de la carne y la leche vuela. Cuidado con el dólar.





—¿Cómo viene el clima?



—Muy malo para los cultivos, la ganadería y la leche.



—Me lo explicás mejor, de uno por vez



—En la agricultura está transcurriendo la campaña de soja y maíz 2021. En soja se esperaban 44 millones de toneladas, y se están proyectando 39 millones de toneladas. En maíz se esperaban 55 millones, y hoy la estimación bajo a 48 millones de toneladas.



—¿Perdemos cantidad y ganamos precio?



—Creemos que es lo que debería ocurrir en un mercado desregulado, pero en Argentina hay muchas distorsiones, y el mercado mundial juega otro partido.

—Ampliemos



No vemos una suba muy grande a nivel mundial de la soja, está sobrando soja en el mundo, Brasil esta con una buena campaña, y Estados Unidos tuvo una gran cosecha. Es cierto que la suba del petróleo arrastra a la soja y el maíz, pero no creemos que sea determinante para ver nuevos máximos. No hay que atarse los rulos y esperar mayor ingreso de dólares en el año 2022. Esto puede empujar a una devaluación del dólar oficial.

Escenario económico 2022: otra vez inflación

Mercado interno

Comencemos por la soja. La baja del río Paraná es muy importante, esto hace que los barcos salgan con menos carga, la capacidad instalada de las fabricas se ubica por debajo del 50%, todo esto termina en una quita para el productor. El precio de la soja FOB es de U$S 605 la tonelada, el productor recibe U$S 393 oficiales la tonelada (neto de retenciones y otros costos de la exportación), si lo medís a dólar MEP recibe solo U$S 191 la tonelada.



En el caso del maíz, el precio de febrero es de U$S 274 la tonelada. La baja del río Paraná también juega en contra, hay un diferencial muy grande contra los puertos del sur de Buenos Aires, que son de aguas profundas y pueden hacer carga completa. Neto de retenciones y gastos de exportación el precio del maíz queda en U$S 230 oficiales la tonelada, si lo medimos en dólar MEP nos queda en U$S 110 la tonelada.



—¿Tenemos el maíz más barato del mundo?



—Con el maíz más barato del mundo no podemos exportar carne, en el caso del vacuno por una imposición del gobierno que pone restricciones a las ventas al exterior. En el caso del cerdo y el pollo, por no lograr un precio competitivo, es más hay importación de cerdo de Brasil en cantidades importantes. Qué loco, ¿no? Con insumos muy baratos no exportamos productos terminados.



—¿Cómo ves el tema del maíz?



—No hay maíz, el precio de Chicago a marzo es de U$S 286 la tonelada, en Argentina la misma posición cotiza en U$S 247 la tonelada. Hay poco maíz en el campo, y la próxima campaña está muy dañada por la sequía. Los que hacen picado, que es cortar el maíz y embolsarlo para alimento, están viendo una merma del 40%. El rollo de alfalfa está mostrando una suba muy importante, ante el faltante de maíz. El maíz es el alimento esencial para los vacunos, porcinos, aves y para las vacas lecheras, esto va a generar una suba de costos y menos producción, un mix letal para que los precios se espiralicen a la suba.



—¿Los exportadores van a exportar 15,5 millones de toneladas de maíz entre marzo y junio?



—Ya asentaron la venta con las declaraciones juradas de exportación y pagaron las retenciones, ese dinero ingreso al Estado y el gobierno ya lo gastó. El gobierno es como el empleado que cobra el sueldo el día 30, y al día 10 del mes siguiente pidió adelantos por el sueldo total a cobrar. El déficit 2022 será muy alto, ya se gastaron lo que tenían que recaudar desde marzo en adelante.



—¿Qué pasa con la ganadería?



—Los que hacen encierre a corral ya tenían problemas por el alto precio del ternero y el maíz, lo que hicieron es apostar por el engorde a pasto, con la sequía se terminó el pasto y genero una avalancha de oferta en el mercado que hizo retroceder el precio del ternero. Esto es momentáneo porque a futuro los problemas serán mayores.

Un ternero de $180 kilo vale $310 el kilo, para que aumente un kilo necesitas darle de comer 10 kilos de maíz que cuestan $ 235 el kilo. Para no perder dinero el gordo lo tenés que vender en $310, hoy vale $ 252,50, como piso tiene un atraso del 20%. Esto implica que la carne en la carnicería tiene un atraso como mínimo del 30%, por los aumentos en cadena que hay desde el animal en pie, hasta llegar al consumidor.

Si los que engordan a corral pierden, y los que tienen los animales en la pastura no tienen pasto, la llegada de animales terminados se va a retrasar, en el juego de la oferta y la demanda la carne sube. Hay un problema estructural a largo plazo, los calores hicieron que la preñez disminuya, para el año 2023 la cantidad de terneros en oferta será mucho menor a los 15 millones logrados hace dos años. No hay magia, la carne baja cuando hay más oferta de terneros, o se generan incentivos para incrementar el engorde de los animales, todo esto requiere tiempo porque es un proceso biológico, no tendremos carne a precio bajo hasta que no se tomen medidas estructurales y le den dos años para que maduren. No hay magia.



—¿Qué pasa con el porcinos?



—No se ha incrementado la cantidad de madres, pero ha mejorado la productividad. No obstante, el precio en el mercado interno es muy bajo, dicen que el precio del porcino es el equivalente a 2 kilos de soja y 5 de maíz, eso nos da un valor de $ 198,50, el precio del porcino en el mercado está por debajo de este valor. Una granja de cerdo no genera una utilidad que permita hacer creer el negocio, tampoco hay abundancia de crédito a baja tasa. Esto sumado al faltante de maíz, y la baja calidad de lo que se consigue en el mercado, retrasara la llegada de carne porcina al mercado. Conclusión, precios a la suba y el gobierno dejando importar mercadería de Brasil. Una locura.



—¿Qué pasa con las aves?



—El precio de mercado es muy bajo, y los costos muy elevados. Amortizar un galpón de engorde aves te puede llevar 12 años, no hay gente haciendo cola para invertir en el sector. La sequía y las altas temperaturas generaron fuertes pérdidas por mortandad de animales. No hay que descartar una suba en el precio a corto plazo.



—¿Qué sucede con la leche?



—Las elevadas temperaturas hacen que las vacas lecheras, como mínimo tenga una merma en la producción del 20%, esto sumado a los compromisos de exportación existentes podría impulsar a la suba el precio de la leche. Los precios cuidados deberán quedar en el olvido si no quieren sufrir una perdida estructural a futuro. Pobre Roberto Feletti.

Novedades en SanCor

No sé quién hizo la viabilidad del negocio, pero será difícil que pueda lograr una penetración de mercado con los costos actuales, tipo de cambio bajo y un gobierno interviniendo en la fijación de precios.

Ojalá tengan suerte, lástima que el Banco Nación sea el que ponga U$S 60 millones en este proyecto, que es dinero de todos.

Tengo muchos productores amigos que están esperando definiciones del Banco Nación para créditos que tienen viabilidad y garantías reales, en este caso se otorgó un crédito político, en un sector que no está bien en la actual coyuntura. Vuelvo a repetir, ojalá tengan suerte, por el bien de los empresarios, la cooperativa y por nosotros, porque el Banco Nación es del Estado.

*Asesor y consultor económico