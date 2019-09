El control de cambios que implementó el Gobierno agravó la situación del sector inmobiliario, ya que la medida restringe aún más la compra y venta de viviendas. Las organizaciones agrupadas firmaron un documento donde exigen una flexibilización de la medida para que permitan la compra de más de US$10.000 a aquellos que están por cerrar una operación.

"Dada la evidente caída que viene sufriendo el sector inmobiliario y a las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno, solicitamos a las autoridades que se contemplen las transacciones inmobiliarias, ya que se realizan mayoritariamente en dólares", resaltó el texto. Además, en el pedido ofrecieron a "los equipos técnicos de las entidades para trabajar conjuntamente con las autoridades, con el objetivo de que nos permitan diseñar los procedimientos adecuados para la concreción de compra venta de inmuebles y otro tipo de operaciones inmobiliarias".

Las restricciones para la compra de divisas fueron aunciadas el pasado domingo 1 de septiembre y defendidas por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien explicó que es "una medida incómoda" para el Gobierno, pero remarcó que "es necesaria para evitar males mayores, como que se escape el dólar". Además, detalló que la prioridad del Gobierno es "mantener el dólar a 61 pesos" y señaló que tiene con el Banco central "un diagnóstico común de que el dólar en estos valores está exageradamente alto.

El presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad, Claudio Caputo, explicó que "en la comercialización del sector inmobiliario no existe que al momento de la reserva haya escrituras. Las pocas operaciones de la semana pasada quedaron en la nada el domingo. Y el lunes se cayeron 100 operaciones en los bancos, porque si no hay instrumento público, no te pueden dar los dólares. Es una barbaridad, la carpeta con la información del cliente no es un invento".

Hernán Lacunza: "Son medidas incómodas para evitar males mayores"

También pidió que se permita que los compradores accedan a dólares para comprar propiedades, si los vendedores que van a recibir los dólares no los van a sacar de la Argentina, sino que los van a reinvertir, por ejemplo, en la compra de una nueva vivienda con lo cual se estarían preservando las reservas.

Entre los que firmaron el texto están la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), la Cámara de Empresas de Desarrolladores Urbanos de Argentina (CEDU), la Cámara de Propietarios de la República Argentina (Capra), Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci), el Colegio de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (API), la Coorporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Corredores Inmobiliarios (Cecin) y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).

