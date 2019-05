Jorge Todesca: "No existió nunca el dato del 5% de pobreza que publicó el gobierno de Cristina"

Jorge Todesca, Director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aseguró que durante la gestión 2007 a 2015, “no existió nunca el dato del 5% de pobreza que publicó el gobierno de Cristina Kirchner”.

En una entrevista por Radio Nacional con María Laura Santillán, Todesca se refirió al bestseller ‘Sinceramente’ que presentó la exmandataria y dijo: “Me parece una omisión inaceptable que no haya ninguna mención acerca del INDEC en el libro”.

Cabe destacar que, durante ese período se sospecha que hubo irregularidades en el manejo de los números y estadísticas del Instituto. En 2008, Cynthia Pok, quien estaba al frente del organismo, renunció por sus cuestionamientos a los cambios metodológicos en las mediciones y recién cuando cambió el gobierno, en 2016 volvió al cargo. Por otro lado, Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio Interior, fue procesado por la Cámara Federal porteña por presunta manipulación de índices y violación de secreto estadístico del Indec durante sus funciones. Sin embargo, fue sobreseído de la causa.

El Indec difunde la inflación de abril de 2019: estiman un 4% y el gobierno espera 3,5%

Con respecto a los datos de inflación, Todesca manifestó que se encuentra en niveles altos, pero advirtió que “en abril (3.4%) fue menor con respecto al mes anterior (4.7%)”. “Los encuestadores del instituto realizan un trabajo de recolección de precios transparente y sin sesgos”, afirmó.

"Se puede inferir la tendencia declinante de la inflación. Por ejemplo, con la estabilidad de dólar y de las tarifas de los servicios públicos", explicó.

“Estamos impulsando una ley para que el director del Indec sea elegido por concurso público, con el acuerdo del Senado y con una duración de 5 años", anunció Todesca.

Si bien el Instituto es un organismo público que ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en la República Argentina, se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación. Es decir, su funcionamiento está reglamentado por la Ley N° 17.622, que -en su artículo Nº 2- aclara que el director será designado por el Poder Ejecutivo.

Álvarez Agis: "La inflación va a tardar diez años en llegar a un dígito"

En relación a su paso por esta gestión, Todesca declaró: "No me hubiera sentido mejor en un gobierno peronista. Me siento muy respetado por este gobierno". "Hemos reincorporado al instituto a los que fueron cesanteados por la anterior gestión y son los que están al frente de las distintas áreas", resaltó.

Por último, el funcionario aseguró que “el Indec tiene un programa de trabajo para que lo pueda seguir gane quien gane en la próximas elecciones". Habrá que esperar para saber qué pasará en las elecciones generales de octubre que definirán el próximo presidente del país y la continuidad -o no- del director del instituto.

