La balanza comercial comenzó el año con signo negativo

La balanza comercial arrojó en enero de este 2023 un déficit de US$ 484 millones de dólares. Las exportaciones totalizaron US$ 4.900 millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 5.384 millones.

Esto representa una merma de US$ 781 millones con respecto al mismo mes del año anterior, período en el cual se había registrado un superávit de US$ 297 millones.

Las exportaciones de productos primarios, sobre todo la soja y sus derivados, tuvieron una del caída del 42,5% ineternual, debido a los efectos de la sequía.

Los científicos no hallan relación entre el cambio climático y la sequía en Argentina

En el primer mes del año, las exportaciones cayeron 11,7%, la contracción más pronunciada desde diciembre de 2020, debido a una baja de 13,3% en las cantidades, mientras que los precios se incrementaron 1,6%.

La merma de las ventas al exterior se vincula directamente con la sequía que en los últimos meses viene golpeando a las principales zonas agrícolas, indicaron desde NA. Esto generó una baja de US$ 788 millones en la venta de cereales (trigo especialmente), el subrubro que registró la mayor caída, con una retracción del 51,6% respecto al mismo mes de 2022.

Los envíos de productos primarios (PP) disminuyeron 42,5%; y los combustibles y energía (CyE), 5,2%; mientras que las manufacturas de origen industrial (MOI) aumentaron 12,5%; y las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 1%.

Importaciones en enero de 2023

Por su parte, las importaciones ascendieron 2,5% respecto a enero de 2022, debido a un incremento de 3,2% en los precios, puesto que las cantidades cayeron 0,8%.

A nivel de uso económico, se elevaron las compras de combustibles y lubricantes (CyL) en 96,1%; y de piezas y accesorios para bienes de capital (PyA) en 21,4%.

Por su parte, se redujeron las importaciones de bienes de capital (BK), 12,3%; vehículos automotores de pasajeros (VA), 11,8%; bienes intermedios (BI), 10,5%; y bienes de consumo (BC), 8,1%.

LM