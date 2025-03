El saldo de la balanza comercial entre Argentina y Brasil volvió a ser negativo en febrero de 2025, con un déficit de US$ 384 millones, de acuerdo con el último informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Se trata del sexto mes consecutivo deficitario.

En el segundo mes del año, el comercio bilateral entre Argentina y Brasil sumó US$ 2.493 millones en el segundo mes del año, un 50,9% superior al valor obtenido en el mismo período de 2024, cuando había sido de US$ 1.652 millones. El intercambio creció también con respecto a enero pasado un 18,8%. Las exportaciones de Argentina a Brasil aumentaron 19%, mientras que las importaciones subieron 18,7%.

Según la CAC, las ventas argentinas a Brasil sumaron US$ 1.054 millones, que representan un crecimiento de 46,9% con respecto a al mismo mes de 2024 (variación positiva por noveno mes consecutivo) al sumar US$ 1.054 millones, mientras que las importaciones desde el país vecino fueron de US$ 1.438 millones y mostraron un alza interanual del 54%.

En el primer bimestre de 2025, el saldo comercial entre ambos países fue negativo en US$ 711 millones para Argentina, mientras que en el mismo período de 2024 había resultado deficitario en U$S 188 millones. De esta forma en febrero continuó la tendencia negativa iniciada en enero de 2025.

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de febrero (46,9%) correspondió principalmente al alza de propano y butano licuado, polímeros de etileno, aluminio, vehículos automóviles de pasajeros y vehículos para transporte de mercaderías y usos especiales.

Por su parte, el alza interanual de las importaciones argentinas (54,0%) se explicó principalmente por el incremento de vehículos automóviles de pasajeros, vehículos de calle, vehículos automóviles para transporte de mercaderías y partes y accesorios de vehículos automotores”, indicó la CAC.

Balanza comercial de Brasil

Las exportaciones de Brasil al mundo bajaron 1,8% en febrero de 2025 con respecto a 2024, al pasar de US$ 23.348 millones a US$ 22.929 millones. Por su parte, las importaciones crecieron 27,6% con respecto a febrero de 2024, al pasar de US$ 18.218 millones a US$ 23.253 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue deficitario en US$ 324 millones, luego de mantener signo positivo durante 36 meses consecutivos.

Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 7.991 millones) y Estados Unidos (U$S 3.341 millones).

A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 5.310 millones) y Estados Unidos (U$S .3202 millones).

