En busca de políticas públicas diferenciales que reduzcan las asimetrías de la estructura productiva, pequeños y medianos productores agroindustriales nucleados en el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) se reunieron con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

Durante el encuentro, en el que se abordaron temas coyunturales y estructurales que hacen al desempeño del sector, CAME destacó la diferencia entre las economías regionales —más del 60% de las explotaciones agropecuarias del país— y los grandes exportadores, acopiadores, intermediarios y comercializadores.

“En el campo no somos todos iguales, por lo que no podemos ser beneficiarios de una misma política. Nuestras producciones intensivas requieren medidas estratégicas que promuevan la rentabilidad y competitividad, según actividad, tamaño y ubicación de la pyme agropecuaria”, aseguró Eduardo Rodríguez, titular del sector de Economías Regionales de CAME.

Al abordar el estado de situación de los diferentes complejos productivos, se subrayaron problemas como la falta de mano de obra para tareas estacionales, la cual continúa pese a la compatibilidad de los planes sociales con el trabajo rural registrado; la importación de productos como yerba mate, aunque exista stock suficiente para abastecer al mercado interno, aseguran en el comunicado.

También hace referencia al faltante de insumos y los aumentos diarios de precios en dólares, al no contar con un tipo de cambio único; y la preocupación por el proyecto de Ley de Humedales, que supone prácticas que no se han consensuado previamente con todos los actores productivos.

Para resolver estos inconvenientes, los productores propusieron incorporar dentro de la compatibilidad a los beneficiarios de la Prestación Alimentar—considerándose la cercanía de la cosecha de muchos productos regionales—; implementar un sistema de Licencias No Automáticas para todas las economías regionales, lográndose el compromiso de los funcionarios de la cartera de Agricultura para la agilización de las SIMI; ordenar la macroeconomía y contemplar un tipo de cambio único; y participar del debate de la Ley de Humedales, ya que las producciones regionales pueden desarrollarse de forma amigable con el ambiente y la sociedad.

Medidas diferenciales requeridas

En cuanto a las medidas diferenciales requeridas por el sector, CAME no sólo resaltó la importancia de contar con proyectos o políticas a mediano/largo plazo que permitan alcanzar cambios estructurales, sino también presentó sus sugerencias, destacándose el proyecto de ley “Régimen de Promoción de las Economías Regionales”.

Al contemplar políticas diferenciales para la promoción del desarrollo sostenible de todas las cadenas agroindustriales del país, los presentes consensuaron reunirse en las próximas semanas para trabajarlo de manera pública-privada.

Participaron también del encuentro: Juan Manuel Fernández Arocena y Luis Contigiani, jefe de Gabinete y subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, respectivamente; Claudia Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia (CCAE) y vicepresidenta 3º de CAME; Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) y titular de la Mesa Agroalimentaria de la CAME.

También estuvieron presentes Pablo Molo y Alberto Grigolatto, presidente y director de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), respectivamente; Alejandro Lamacchia, presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires; Jorge Pazos, representante del Comité Argentino de Arándanos; Bibiana Marabini, representante de la Asociación Olivícola Catamarqueña (ASOLCAT); Santiago Perea, representante de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA) y Pablo Vernengo, director ejecutivo de Economías Regionales de la CAME.