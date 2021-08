La ex Alitalia vuelve a operar y confirma que pagará reintegros en la Argentina

Italia Transporto Aereo (ITA), la nueva compañía aérea que pertenece completamente al estado italiano, comunicó su nuevo plan de vuelo, que incluye Buenos Aires. En medio de la incertidumbre sobre cómo sería la continuidad de la compañía y sus empleados en Argentina, se pudo saber que comenzará a operar desde marzo 2022 y que se les devolverá el dinero del boleto a quienes hayan comprado pasajes y no hayan podido viajar.

Hace dos meses, la aerolínea de bandera italiana fue estatizada, tras los problemas económicos que arrastraba hace años y su frustrado intento de venta a otra empresa. La noticia se conoció en el país a partir de la difusión de charlas informales y a puerta cerrada que se habían dado entre Tommaso Fumelli, country manager en la Argentina de Alitalia y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).

En Argentina, Alitalia devolverá los boletos

Desde la empresa italiana con Administración Extraordinaria emitieron un comunicado en donde detallan cómo van a operar en todo el mundo. Las opciones son tres: reprogramar el vuelo hasta el 14 de octubre, cambiar el destino con recotización (si fuera necesario), o reembolsar el dinero del boleto.

Para Argentina, la única opción disponible es cancelar y devolver todos esos billetes según el precio de cambio al que fueron comprados en su momento. Luego, ese pasajero va a tener que ir con ITA, reservar y comprar un boleto nuevo. “Acá viene la problemática porque te devuelven pesos devaluados. Con la diferencia del cambio y el nuevo impuesto, en lugar de viajar a Roma, te alcanza para comprar un pasaje de cabotaje”, expresó a PERFIL Adrián Pastine, miembro de la Comisión de Transporte Aéreo de FAEVYT.

Las otras dos opciones están disponibles para mercados europeos en donde continúan y continuarán volando hasta el 14 de octubre. Pastine señaló que en el país hay muchos travel vouchers y que desde la compañía aérea no se refirieron a este punto.

ITA operará en Argentina

“Para algunos destinos no pertenecientes a la Unión Europea (Argelia, Argentina, Brasil, Japón y Estados Unidos), ITA está completando el proceso de certificación necesario para iniciar la comercialización, y espera vender billetes para estos países lo antes posible”, señala el plan de vuelo al que tuvo acceso PERFIL.El Gobierno le niega a JetSMART el espacio en Aeroparque para su quinto avión.

Guido Gazzoli, azafato jubilado de Alitalia y miembro del sindicato, aún continua en dialogo con sus ex compañeros, y manifestó a este medio que “si bien se prevé que comience su actividad de vuelo en marzo 2.022, basado en su experiencia, él estima que se volverá antes”.

La ex Alitalia operaba diariamente en Roma y representaba un lugar importante en el mercado argentino. Sin embargo, nunca volvió a volar desde el inicio de la pandemia. La empresa aérea tiene aproximadamente 40 empleados en el país, y aún, nada se sabe sobre su continuidad.

ITA no retomará algunas rutas

En el documento al que PERFIL tuvo acceso, se puede observar que continuará operando en Italia con vuelos de cabotaje. También en países de Europa, el norte de África, Medio Oriente y América. Según el destino, comenzarán a volar en octubre 2.021, en marzo 2.022 o en agosto 2.022.

Sin embargo, no continuará con todos los destinos que tenía la ex Alitalia. Argumentaron que no tienen la licitación para hacerlo, pero seguirán el tema de cerca para poder ofrecer el mismo servicio.

“En esta primera fase, no ha sido posible incluir entre las rutas en venta las que tienen obligaciones de servicio público (como, por ejemplo, los vuelos a Cerdeña y Comiso), ya que ITA no es la adjudicataria de los concursos de continuidad territorial y no puede hacerse cargo automáticamente de estas rutas cuando Alitalia en Administración Extraordinaria deja de operar. ITA seguirá con interés la evolución del asunto, y está dispuesta a considerar la participación en los concursos públicos que las autoridades competentes convoquen para la asignación de rutas operadas con obligaciones de servicio público” cita la compañía aérea.

