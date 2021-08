El Gobierno le niega a JetSMART el espacio en Aeroparque para su quinto avión

JetSMART incorporará a su flota de aviones un quinto Airbus A320. La aerolínea low cost ya contrató al personal de tripulación y a los pilotos, y se estima, la nueva unidad arribará a Argentina entre septiembre y octubre. Sin embargo, no todo es positivo. Hasta el momento han sido infructuosas las gestiones con el gobierno de Alberto Fernández para conseguir el espacio de amarre en su base principal en Aeroparque Jorge Newbery.

Si bien se invirtieron 5.500 millones de pesos en la remodelación del aeropuerto, el trabajo estuvo centrado en la pista y no en la ampliación o puesta a punto de la zona de amarres.

Gonzalo Pérez Corral, Gerente General de la compañía aérea, confirmó a PERFIL que la respuesta desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no ha sido favorable, pero que apuestan al diálogo para lograr una solución. “Operar desde otro lugar que no sea Aeroparque nos resulta más costoso. En el caso del Palomar no hay miras de que se reabra, Ezeiza no tiene facilidades de medios de transporte ni para el pasajero ni para los empleados”, detalló.

Las alternativas que barajan, si no prospera el espacio en Aeroparque, son varias. Si llevan el avión a Ezeiza darían prioridad a vuelos regionales y no domésticos, es decir, se reducirían los viajes dentro del país por lo que el boleto sería más caro al bajar la oferta disponible. Otra de las opciones es volar de noche. Y la última, hacer base en Bariloche. En este caso, el costo treparía mucho ya que se debería trasladar a 40 personas a esta provincia. Además, el combustible es más caro, deberían armar una base de mantenimiento y tener en cuenta condiciones particulares de la región como es el deshielo de los aviones.

Para poner en funcionamiento la nueva nave, el 19 de agosto se contrataron 28 tripulantes de cabina. Algunos de ellos sin experiencia, y otros, que trabajaron antes en Norwegian. “Lo que se ha hecho este tiempo desde la empresa es ir absorbiendo a toda esa gente que quedó desempleada cuando se vendió la flota a JetSMART”, explicó un empleado. También se incorporaron 8 pilotos que están capacitándose hace un mes y medio en Estados Unidos.

La millonaria remodelación de Aeroparque no contempló la ampliación o puesta a punto de la zona de amarres.

Crecer a contramano

Ante la consulta sobre cómo planifica la compañía la expansión en Argentina cuando el principal aeropuerto doméstico del país no tiene espacio para un avión más, Pérez Corral afirmó: “Lo lógico sería que el Airbus A320 pare con las aeronaves que ya tenemos en la base de Aeroparque. Apostamos a Argentina como mercado y si en Chile tenemos 10 aviones funcionando, acá podrían ser más. Pero todo depende de las condiciones que nos den y de la disponibilidad de espacio”.

El crecimiento de la aerolínea de bajo costo es notable. Recientemente comenzaron a volar hacia Corrientes y hacia Posadas. Además, confirmaron el inicio de dos nuevas rutas, Jujuy y Comodoro Rivadavia, a partir del 14 y 20 de octubre respectivamente. De esta manera, JetSMART llegará a 17 rutas en Argentina. A lo que se suma que American Airlines está interesada en adquirir participación minoritaria en la empresa, y ampliaría la llegada de turismo receptivo.

En esta línea, Ramiro Arias, ex aviador LAN Argentina y actualmente piloto en JetSMART, remarcó la importancia de nuevas rutas donde sólo operaba Aerolíneas Argentinas. “En Comodoro Rivadavia como había una única opción, hasta hace 2 semanas el pasaje estaba en 50.000 pesos; con nuestra llegada, bajó a 8.000 pesos. Cuando el monopolio lo tiene uno solo somos todos rehenes. Lo único que queremos es trato igualitario, que nos dejen trabajar tranquilos. La competencia es sana y baja los precios”, expresó a PERFIL.

La disputa con Latam, compañía que terminó yéndose del país, parece reactivarse pero con la empresa aérea sudamericana. El aviador ex Latam vivió cada traba que el Gobierno puso en el camino de la compañía en la que trabajaba. “Pretendemos tener el mismo trato que el que tiene cualquier otro operador como fue el caso de Austral, como es con Aerolíneas Argentinas. Esto es lo preocupante. No queremos caer en la misma que sufrió LAN en su momento. Hoy, operamos en posición remota, es decir, no se nos asignan mangas. Quieren hacer la experiencia lo más incómoda posible al pasajero. Sabemos con qué bueyes aramos”, manifestó.

JetSMART, al igual que la Latam, no cuenta con mangas que aún son prioridad para Aerolíneas Argentinas.

Al ser consultar al gerente general por este tema, no dudo en responder. “En ciertas cosas si hay vestigios del pasado. “El tema de las mangas está en conversaciones y le elevamos un reclamo al concesionario de aeropuertos. Vemos que hay espacio disponible y las mangas se pueden operar de manera eficiente sin que sean exclusivas de la aerolínea de bandera. Contrariamente a lo que pasaba antes, cuando salís de Buenos si te dan manga. En su momento trabajé en Latam y recuerdo que había resolución que daba la exclusividad a Aerolíneas Argentinas. Hoy quedaron seteadas esas condiciones sólo en Aeroparque. El concesionario se está dando cuenta de que la mala utilización de recursos en el aeropuerto redunda en pasajeros menos contentos”, finalizó Gonzalo Pérez Corral.