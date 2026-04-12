La industria electrónica y de electrodomésticos, en crisis por el aumento en los costos de producción

El conflicto en Oriente Medio vino a profundizar una crisis que desde el sector de electrónica y electrodomésticos argentino advierten desde hace más de un año: en un contexto de caída del consumo, los costos de producción se incrementaron entre un 15% y un 35%. Por otra parte, y según la “Encuesta de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar” publicada por el Indec, el cuarto trimestre de 2025 mostró una disminución del 1,7% en las ventas en relación con el mismo período de 2024.

Desde la industria advirtieron que, además, en el marco económico actual, existe una presión creciente sobre los costos de producción que complejiza la capacidad de mantener precios accesibles y sostener la rentabilidad. Los insumos para la producción y el traslado de las materias primas se han disparado, en parte por efecto del conflicto en Oriente Medio.

En lo que respecta a la logística, la suba sostenida del precio de los combustibles, agregaron, está impactando de manera directa tanto en el transporte de insumos como en la distribución de productos terminados.

Los aumentos en los fletes fueron de hasta 1.200 dólares por contenedor. Si bien este tipo de ajustes puede tener un carácter más volátil y no necesariamente sostenerse en el tiempo, a ese factor se adicionan otros, como los recargos asociados al combustible, que fueron del orden de otros 300 dólares por contenedor. En conjunto ambos factores evidencian una tendencia alcista, con perspectivas de nuevos ajustes en el corto plazo, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas que afectan tanto el precio de la energía como la normalidad de las principales rutas marítimas.

El costo de las materias primas. La guerra en Irán actúa como factor transversal del aumento en los costos y amplía el plazo de entrega de la materia prima. Otro factor externo, como la apreciación del yuan (cercana al 5% en el último año), también está presionando los precios de producción en origen.

Bienes claves, como el cobre y el aluminio –primordiales para la fabricación de componentes eléctricos y estructuras–, sufrieron actualizaciones considerables: En el caso del cobre, el precio pasó de un promedio cercano a 4,6 dólares por libra hace un año a niveles actuales en torno a 5,5–5,8 por libra, lo que representa una suba significativa con impacto directo en productos como aparatos de aire acondicionado. Esto podría perjudicar a uno de los únicos productos que según las estadísticas oficiales experimentaron en el último trimestre de 2025 un crecimiento interanual en las ventas (del 22%).

Por su parte, fuentes de la industria electrónica explicaron que “el aluminio registró incrementos desde niveles de 2.400 dólares por tonelada a valores actuales superiores a 3.200 dólares por tonelada, afectando alternativas productivas que buscan sustituir otros materiales”.

Para el segmento de electrónica también se registró un incremento en paneles de TV y memorias (DRAM y NAND), cuyo aumento de la demanda global impulsada por el desarrollo de la inteligencia artificial también tuvo su impacto directo en los valores de venta. “Las proyecciones indican subas adicionales de entre el 45% y el 60% en el corto plazo, junto con posibles restricciones en la disponibilidad de suministro”, adelantaron.

“Esta dinámica tensiona los precios de venta al público, ya que las compañías enfrentan el desafío de absorber parte de estos aumentos para sostener la demanda en un contexto de consumo sensible”, concluyeron desde el sector.