La industria está 6,7% por debajo de noviembre 2023

La industria y la construcción cayeron en febrero de manera interanual 8,7% y 0,7%, respectivamente, según difundió el Indec. Ambos sectores se encuentran lejos de recuperar los niveles previos a noviembre de 2023 tras dos años de gestión de Javier Milei.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) retrocede 0,6% en el acumulado del primer bimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. Es la octava caída consecutiva interanual que registra el sector, que se encuentra un 6,7% por debajo de noviembre de 2023.

De los 16 sectores industriales, 14 registraron caídas. Por su incidencia en el índice general, destacaron las retracciones en siderurgia e industria alimenticia.

Por el lado de la construcción, la actividad cayó 1,3% de manera mensual desestacionalizada, aunque corrigió al alza el valor de enero de 0% a 0,2%. En tanto, volvió a presentar una baja interanual, en este caso del 0,7% tras de dos meses al alza. El nivel de actividad del sector está un 22% por debajo de antes que asumiera Milei.

“Las perspectivas para la construcción y la industria para lo que resta del año siguen sin ser positivas. Sin una demanda que traccione y con mayor presión de la apertura y el atraso cambiario es muy difícil que ambos sectores despeguen”, sostuvo la consultora LCG.