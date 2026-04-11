Prat Gay: “Si el resultado es que la micro esté mal es porque el programa está mal”

Con elogios a dejar atrás “lo viejo”, Alfonso Prat Gay alertó que el programa económico del Gobierno nacional “está mal” si los números de la macroeconomía cierran con los argentinos afuera. El economista mostró la contradicción de que Nación no pueda acceder al mercado internacional de crédito pese a hacer todos los ajustes que hubiera pedido Wall Street. A la vez, explicó que el Indec no refleja los números reales de la pobreza ni de la inflación.

Con una visión crítica de la gestión peronista, el ex ministro de Economía criticó el modelo económico actual. “No puede estar bien la macro si la micro está mal. Si el resultado es que la micro esté mal hay que volver a pensar la macro, porque el programa está mal”, resumió quien también presidió el Banco Central a comienzos del siglo. “No hay programa económico que enamore si no genera empleo, más producción y exportación”, sostuvo en el almuerzo semanal del Rotary Club Buenos Aires.

Prat Gay hizo referencia a la negativa de Wall Street de habilitar el grifo de dólares. “La falta de acceso al crédito, combinada con reservas negativas y déficit de cuenta corriente no es sostenible”, resaltó.

“Un gobierno libertario que hubiera cumplido cualquiera de las cosas si se las hubiera pedido Wall Street, aún no ha podido acceder al mercado internacional de deuda. Me resulta paradójico”, sintentizó Prat Gay ante los empresarios socios del club rotario. “Que el Gobierno libertario no tenga aún acceso al mercado me resulta paradojal, no tengo explicación”, repitió.

Recordó la experiencia durante la gestión de Cambiemos, en la que se dio el escenario opuesto: “Con Macri nos demoró cinco meses en volver a los mercados. Nos faltó la remonetización ahí. Creamos mucha confianza afuera pero ninguna adentro”. Además, resaltó que el cepo cambiario lo levantaron en días, a diferencia de la administración actual, que mantiene vestigios de restricciones al dólar.

Por otra parte, reparó en la censura que realiza el presidente, Javier Milei, ante los críticos: “Está mal cuando el gobierno se enoja y cancela a los economistas que quieren dar el debate de si está bien medida la pobreza”. “Hay una necesidad de este gobierno de auto congratularse continuamente en las redes. Entonces no hay lugar para matices”, explicó.

“Es mucho más fácil bajar la inflación del 10% al 3%. Pero más difícil del 3% al 1%”, advirtió el exfuncionario. Señaló un punto crucial sobre el enfoque libertario al problema: “En el gobierno de (Mauricio) Macri, cuando yo ya no estaba, se intentó bajar la inflación con emisión cero. Pero no es la única variable que afecta. La inflación es multicausal”.

“El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero”, analizó Prat Gay. Habló el miércoles en el primer piso del hotel Libertador, dos días antes de que la Ciudad revele una aceleración en marzo en el índice de precios al consumidor (IPC) y mientras el Indec muestra que hace ocho meses no desciende la cifra nacional.

El economista cuestionó también que el Gobierno haya dado marcha atrás con la actualización de la metodología para calcular el IPC. “El Indec sigue usando canastas muy viejas que no reflejan la realidad”, dijo, y explicó que “en la discusión económica esto concede el decir ‘yo no creo en estos números’”.