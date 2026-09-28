La industria volvió a caer en agosto y acumuló una caída del 3% en 2026 según la UIA

La industria argentina mostró un nuevo mes de debilidad y todavía no consigue consolidar una recuperación. Según las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la actividad industrial en agosto, registró bajas de 0,3% mensual sin estacionalidad y de 5,7% frente al mismo mes de 2025.

Gastón Alonso analizó en RDEco la caída de la industria y su efecto sobre el empleo

Con este resultado, la industria acumula una caída de 3% en los primeros ocho meses de 2026 y permanece 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023, de acuerdo con el informe de coyuntura industrial de la entidad.

La estimación para agosto fue elaborada por la UIA a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector.

Construcción, metalmecánica y bebidas, entre los sectores que más retrocedieron

Los principales indicadores adelantados de agosto mostraron bajas respecto de julio. Los despachos de cemento cayeron 5,1% y las ventas de insumos para la construcción medidas por el Índice Construya retrocedieron 3,1%. En el acumulado del año, ambos indicadores se encuentran 3,7% y 1,3% por debajo de 2025, respectivamente, y todavía están muy por debajo de los niveles de 2022: 26% menos en cemento y 31% menos en el caso del Índice Construya.

En la industria de metales básicos también hubo un comportamiento dispar. La producción de acero cayó 6,7% en agosto, mientras que el aluminio primario se mantuvo prácticamente estable, con una variación de 0,4%. Pese a la baja mensual del acero, en el acumulado del año su producción todavía muestra una mejora de 9,3% frente a 2025, aunque permanece 12% por debajo de los niveles de 2022.

La metalmecánica, en tanto, retrocedió 3,9% mensual y acumula una baja de 5,6% en los primeros ocho meses del año. Frente a 2022, el sector todavía se encuentra 18% por debajo.

Entre los sectores de alimentos y bebidas, la evolución también fue desigual. La producción de bebidas cayó 8,5% en agosto, mientras que la faena vacuna retrocedió 1,9%, la porcina 0,4% y la producción láctea 0,2%. La excepción volvió a ser la molienda de oleaginosas, que avanzó 8,6% en el mes y acumula una mejora de 3,6% en el año.

La industria automotriz mostró una mejora puntual: la producción de autos aumentó 6,3% en agosto, luego de dos meses consecutivos de caída. Sin embargo, el acumulado del año todavía refleja una contracción de 17% frente a 2025 y de 19% respecto de 2022.

La industria ya acumula siete meses de caída en los bienes de capital

Los datos oficiales del INDEC correspondientes a julio permiten observar con mayor detalle qué sectores están explicando la debilidad industrial. En ese mes, la producción manufacturera cayó 4,9% interanual y 5% mensual sin estacionalidad, mientras que en los primeros siete meses acumuló una baja de 2,6%. Además, 12 de los 16 sectores que componen el índice registraron caídas interanuales.

Entre las mayores bajas se ubicaron maquinaria y equipo (-26,7%) y otros equipos e instrumentos (-31,4%), además de prendas de vestir (-15,9%), productos textiles (-13%) e insumos para la construcción (-12,6%).

El propio análisis de la UIA identifica como uno de los principales factores detrás de la contracción a los bienes durables y semidurables, cuya producción acumuló una caída de 21% en los primeros siete meses y tuvo una incidencia negativa de 1,7 puntos porcentuales sobre el resultado industrial. El deterioro estuvo asociado a menores niveles de producción de equipos informáticos, telecomunicaciones, electrodomésticos y otros bienes de uso doméstico.

También tuvieron una incidencia negativa las ramas de prendas de vestir, cuero y calzado, con una caída acumulada de 14%, en un contexto marcado por una menor demanda interna y una mayor competencia de productos importados, según el informe.

A eso se suma la trayectoria de los bienes de capital, que acumulan siete meses consecutivos de caída, con un retroceso de 5% en los primeros siete meses del año. Para la UIA, este comportamiento refleja una debilidad de la inversión productiva.

En contraste, el único gran agregado con una incidencia positiva sobre el nivel general fue el consumo masivo, que registró un crecimiento acumulado de 1,1%. Allí se destacaron productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza, además de edición e impresión.

El frente externo muestra señales mixtas

Los indicadores vinculados al comercio exterior tampoco presentan una tendencia uniforme. Las exportaciones hacia Brasil cayeron 3% en agosto, aunque en los primeros ocho meses del año todavía se encuentran 4,2% por encima de 2025 y 2% por encima de los niveles de 2022.

Por su parte, la liquidación de divisas agroindustriales mejoró 16,1% mensual, pero continúa 11% por debajo de 2025 y 26% por debajo de 2022 en el acumulado del año.

En este escenario, el informe de la UIA refleja una industria que consiguió frenar la caída en términos mensuales durante agosto, pero que todavía enfrenta una recuperación desigual entre sectores y permanece por debajo de los niveles de actividad de años anteriores.

FN/MSS