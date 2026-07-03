La industria textil sigue sufriendo mes a mes y parece que su caída sigue sin encontrar un piso. En abril, la actividad textil registró una caída interanual del 22,2% y acumuló una contracción del 25,5% durante el primer cuatrimestre del año.

Crisis textil: 7 de cada 10 máquinas estuvieron paradas en el primer trimestre

Así surge de un informe mensual elaborado por la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), que advirtió que el sector atraviesa una situación cada vez más compleja, donde su principal desafío hoy es la pérdida de escala productiva. Con maquinarias operando a menos de la mitad de su capacidad, el rubro crecientes dificultades para sostener la competitividad, el empleo y la inversión.

Fábricas trabajando casi al 40%

La utilización de la capacidad instalada continúa reflejando las dificultades que atraviesa la actividad. Durante abril, las fábricas textiles operaron al 42,4% de su capacidad, mostrando una mejora de 2,2 p.p. respecto al mes anterior, aunque se mantiene por debajo de los niveles registrados un año atrás, cuando operaban al 42,6%. “Cuando una fábrica trabaja durante mucho tiempo a menos de la mitad de su capacidad, el problema deja de ser exclusivamente comercial o coyuntural. Empieza a ser un problema de viabilidad productiva”, dijo Celina Pena, Gerente General de FITA

En contraste, el promedio industrial si muestra un aumento mensual e interanual, ya que el conjunto de la industria manufacturera alcanzó una utilización del 59,9%, casi veinte puntos porcentuales por encima del sector textil. En concreto tuvo 0,1 puntos porcentuales más respecto al mes anterior y 1,3 puntos más respecto al mismo mes del 2025.

Continúa la destrucción de empleo

De acuerdo con el documento de FITA, uno de los indicadores más alarmantes es el deterioro del mercado laboral. Según datos de la Secretaría de Trabajo citados por FITA, desde diciembre de 2023 ya se perdieron más de 24.000 empleos en el sector. En tanto, durante el primer cuatrimestre de 2026, los sectores textil y de la confección generaron 97.000 puestos de trabajo formales. En términos interanuales, se registró una pérdida de 14.000 puestos.

Como complemento a este dato, desde la Fundación Protejer destacan que en el caso de la industria textil, confecciones, cuero y calzado, durante febrero la caída porcentual del empleo fue la más alta de todos los sectores de la economía (-18%), superando incluso la construcción (- 11%). Este dato se desprende de su último boletín económico sectorial.

Importaciones, exportaciones y precios

El informe de FITA también muestra una dinámica dispar en el comercio exterior. En abril ingresaron al país 12.312 toneladas de productos textiles por un valor de US$34 millones, lo que representó una caída interanual del 36% en volumen y del 41% en valor.

Por el contrario, las exportaciones de productos textiles alcanzaron las 716 toneladas durante el mes, con un crecimiento del 178% en cantidades respecto del mismo período del año anterior. El valor exportado subió 95%, hasta los US$2 millones.

En materia de precios, las prendas de vestir, cuero y calzado registraron un incremento mensual del 0,28% y una suba interanual del 12%, mientras que los precios mayoristas textiles avanzaron 2,9% mensual y 18,4% anual, ambos registros por debajo de la inflación acumulada.

FN