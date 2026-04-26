La mora de las familias se cuadruplicó en un año

La pérdida de la calidad de vida no solo se ve en la caída del consumo, sino también en los esfuerzos de los hogares por mantener ciertos consumos a través del endeudamiento y luego no poder afrontar los gastos, que aumentaron significativamente en el gobierno de Javier Milei. Esto se transforma en una bola de nieve que solo empeorará a futuro ante la inflación que les gana la carrera a los salarios. La mora de las familias alcanzó el 11,2% en febrero, con lo que se cuadruplicó en los últimos doce meses.

La irregularidad en los pagos marcó el peor registro de las últimas dos décadas. En febrero de 2025 se encontraba en el 2,9%, lo que muestra la importante presión sobre la capacidad de pago. Los aumentos más significativos se dieron en los préstamos personales, donde la morosidad escaló al 13,8%, y en las tarjetas de crédito (11,6%).

“El crédito a hogares, que traccionó consumo por casi dos años, se estancó desde el cuarto trimestre de 2025, en el marco del impresionante aumento de las moras en los pagos”, resaltó el Instituto Argentina Grande en su último reporte.

Por el lado de los trabajadores, los salarios privados registrados cayeron 3,6% en términos reales entre agosto del año pasado y este febrero. Al mismo tiempo, se destruyeron casi 100 mil puestos formales hasta enero. Ante esto, la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia explicó que “la masa salarial y su impacto en el consumo no será un driver de una eventual recuperación”. En simultáneo, en un contexto donde los recursos del gobierno nacional retrocedieron 5% interanual en términos reales durante el primer trimestre, los márgenes para ampliar el gasto público también son acotados.

Debido a eso, Milei eligió empujar la actividad económica por el lado de relajar encajes, que llevaron las tasas de interés de la zona del 30% nominal anual a la del 22,5%, en un intento por abaratar los préstamos e impulsar así su demanda. Sin embargo, el Provincia destacó que por la elevada mora, “en el último mes, los préstamos a las familias y las empresas casi no crecieron en términos reales y por ahora no servirían para el rebote”. Por el lado corporativo, una de cada ocho compañías tiene atrasos en sus pagos.

La oposición trata de resolver este problema desde el Congreso. En el Parlamento se propusieron seis proyectos de cinco bloques para buscarle una solución al endeudamiento descontrolado de las familias para cubrir gastos corrientes. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el diputado Hugo Yasky, encaró el tema en una reunión informativa.

El legislador de Unión por la Patria Guillermo Michel presentó un “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas”, que implica una línea de crédito directa del Anses para jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales para que cancelen sus deudas en condiciones menos desfavorables.

Del mismo bloque, Natalia Zaracho y Itaí Hagman quieren crear un Régimen Esencial de Desendeudamiento, para el que se declare la emergencia por dos años para los hogares. Buscan que se adopten medidas que contribuyan a aliviar la situación de sobreendeudamiento de las familias mediante auditorías, adquisición y reestructuración de deudas.

Las diputadas Lucía Cámpora, Julieta Campo y Gabriela Estévez presentaron un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, que obliga a bancos y entidades no financieras a renegociar las deudas de personas físicas en situación de mora mediante un procedimiento administrativo.