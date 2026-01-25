La morosidad de las familias llegó a un récord histórico

El primer año de gestión de Javier Milei coincidió con una fuerte expansión del crédito, pero hacia mediados de 2025 comenzó a evidenciarse un deterioro acelerado en la calidad de las carteras. En noviembre, la morosidad de las familias encontró un nuevo pico histórico, al tocar el 8,8%. Con esto cumplió 13 meses de crecimiento ininterrumpido y a una velocidad solo comparable a la de 2021, cuando por la pandemia gran parte de la población vio fuertemente restringidos sus ingresos.

Al pasar la lupa se puede desagregar que el 11% de los créditos personales y el 9,2% de las tarjetas de crédito estuvieron en irregularidad de pago, de acuerdo al último relevamiento del Banco Central. “Nunca desde que se tiene registro (2010) se llegó a estas cifras”, precisó el Instituto Argentina Grande. El fenómeno del deterioro pronunciado de los indicadores de mora a nivel nacional se explica por “una combinación entre el aumento sostenido del costo de vida, la pérdida y deterioro del empleo, la caída de los ingresos y del consumo”, sintetizó Alejandro Formento, presidente de Provincia Microcréditos. “En el caso bonaerense, el impacto es aún más profundo, dada su estructura económica y productiva y el peso específico que tienen la industria y el comercio, sectores especialmente castigados por las políticas de este gobierno”, agregó.

La situación social y económica actual de ingresos bajos y gastos fijos altos llevó a la gran mayoría de los argentinos a endeudarse para cubrir el pago de alimentos y servicios. Para aliviar el problema financiero a 15 millones de personas, el diputado nacional Guillermo Michel llevó al Congreso un programa de desendeudamiento de las familias.

Propuso crear una línea de crédito directa de Anses para jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de planes sociales, que puedan pedirla de forma online. De este modo, el organismo cancela de forma directa la deuda con la tarjeta o la fintech y luego le cobra en cuotas al ciudadano. “Se sustituye una deuda con tasas muy altas, que ahoga financieramente a las familias argentinas, por otra pagable y respetando las tasas de mercado”, explicó el legislador en un documento.

Según los datos del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS), el país ocupaba el cuarto puesto sobre un total de 44 naciones con datos en el ranking de irregularidad de cartera como porcentaje del total de préstamos. Encabezaba Rusia (6,1%), seguían Grecia (6%) y Sudáfrica (4,5%) y después venía Argentina (4,2%). A nivel regional, continuaban Colombia (3,5%), y Brasil y Chile con 2,8% y 2,1%, respectivamente. “La tasa de irregularidad ya no solo es alta para la historia reciente de nuestro país, sino también para los estándares internacionales”, había analizado el Banco Provincia en un reporte de diciembre.

A pesar de que el crédito al sector privado creció casi 70% en términos reales en los últimos dos años, Argentina mantenía el menor cociente entre préstamos y PBI de los 44 países para los que presenta datos el BIS: 13,4% a junio de 2025. México tenía un ratio de 21%, Colombia de 39,6%, Chile de 72,6% y Brasil de 74,3%.

Financiamiento para evitar quebrantos. Los bancos procuran realizar una identificación temprana de los clientes que empiezan a presentar problemas para pagar la totalidad de la tarjeta o no pueden cubrir la cuota de la línea personal. Al segundo o tercer mes que abonan el monto mínimo, algunas entidades de primera línea los contactan a través de sus ejecutivos de cuenta para conocer la situación y acercarles algún financiamiento a medida que les permita evitar convertirse en un incobrable y ellos poder recuperar la deuda, a un plazo más largo. Esto se explica, también, por la mayor dificultad que tienen las financieras para “venderle” esa cartera a un tercero ante los altos niveles de mora en el mercado.

“Parte del problema es que la gente quedó acostumbrada a que comprando en cuotas le va a ganar a la inflación y, con las tasas de hoy, muchas veces sus salarios no se actualizan al ritmo que necesitan para mantener el nivel de consumo que tenían”, admitió el ejecutivo de un importante banco a PERFIL. Por otra parte, aclaró que la mora probablemente marque nuevos récords, puesto que quien entra en cesación de pagos un mes vuelve a aparecer en la estadística en los subsiguientes hasta que regularice su situación, lo que engrosa el número.