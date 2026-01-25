Organizaciones laboralistas denuncian que la reforma “atrasa más de cien años”

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, que reúne a más de un centenar organizaciones del mundo laboral de toda Latinoamérica, advirtió que el proyecto de reforma laboral del Gobierno “nada tiene de moderno”. Subrayó que, “de ser aprobado, llevará el derecho laboral al siglo XIX”.

“Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es admisible y compatible con ninguno de los tratados, convenios internacionales de la (Organización Internacional del Trabajo) OIT, la Constitución Nacional Argentina, los principios generales y específicos del derecho internacional y nacional del trabajo y de la seguridad social y su inserción en el conjunto de los derechos humanos. Nada tiene de ‘moderno’ su contenido; por el contrario, su aprobación nos retrotraerá al siglo XIX”, señaló la organización en un comunicado titulado “Un proyecto en contra de la clase trabajadora”.

El Foro anunció que llevará adelante “acciones de resistencia a lo largo y lo ancho de todo el país, exigirá reuniones con gobernadores y legisladores nacionales para que asuman su responsabilidad institucional, denunciará en todas las instancias nacionales e internacionales la gravedad del presente proyecto, y defenderá a quienes viven de su trabajo, manteniéndose en estado de alerta permanente en defensa de la dignidad de quienes trabajan”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas e integrante del Foro, Matías Cremonte, advirtió que “la magnitud de esta reforma es tal que, de transformarse en ley, tendrá consecuencias trágicas. Tanto para cada persona que trabaja, que verá precarizar sus condiciones de trabajo, como para los sindicatos, que quedarán atados de pies y manos”.

En tanto, Roberto Pompa, exjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo e impulsor del Foro, declaró: “La progresiva eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo encubre el propósito de impedir que los trabajadores puedan reclamar sus derechos. Y la obediencia debida que se impone respecto de los fallos de la Corte Suprema afecta la independencia de los jueces y juezas laborales”.

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social se conformó a finales de 2025 y reúne a más de un centenar de asociaciones de la abogacía laboralista nacional e internacional, de la justicia del trabajo, de las universidades, y a las tres centrales sindicales del país.