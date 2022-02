El FMI y la OMC alertan que aumentarán los precios mundiales de los alimentos

La Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmaron que las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, un importante exportador de trigo, afectarán principalmente a los consumidores de todo el mundo.

"Va a haber un gran impacto con respecto a los precios del trigo y los precios del pan también para la gente común", dijo la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, en un evento virtual con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Okonjo-Iweala recordó que Ucrania "es uno de los mayores exportadores de trigo del mundo", consignó la agencia de noticias AFP.

Por su parte, Georgieva evocó sus advertencias previas sobre el "riesgo económico significativo" del conflicto en medio de la recuperación mundial de la pandemia de Covid-19 y dijo que "el impacto irá más allá de Ucrania".

La titular del FMI destacó la presión adicional sobre la inflación, que probablemente se acelere en medio del aumento de los precios de la energía y el trigo.

Estados Unidos y Europa impusieron sanciones a Rusia que afectan al rubro financiero pero perdonaron en buena medida a los sectores del petróleo y la agricultura, ante temores de que terminen afectándolos también a ellos.

