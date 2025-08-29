La producción de acero en julio creció un 4,3% interanual

La producción de acero crudo en Argentina alcanzó en julio de 2025 las 327.500 toneladas, lo que significó un crecimiento interanual del 4,3% respecto al mismo mes de 2024, según informó la Cámara del Acero Argentino.

En la comparación mensual, la actividad también mostró una mejora del 2,3% frente a junio, cuando se habían producido 320.100 toneladas.

La producción metalúrgica sigue estancada y la capacidad instalada está en mínimos históricos

La producción de laminados terminados en caliente llegó a 277.600 toneladas, un aumento del 5,8% respecto a junio, aunque con una baja del 5,3% frente a julio del año pasado. Por su parte, el hierro primario totalizó 132.300 toneladas, con caídas tanto frente a junio (-9,7%) como en la comparación interanual (-22,1%).

La industriareportó avances en los planos laminados en frío, que alcanzaron 103.200 toneladas, con un incremento del 9,2% mensual y del 9% en relación con julio de 2024. No obstante, la Cámara advirtió que, si bien será levemente superior a la del año anterior, la demanda de acero en 2025 seguirá por debajo de los niveles históricos previos.

Sectores demandantes de acero

El comportamiento de los sectores consumidores del acero mostró diferencias. La construcción registró un repunte mensual en los despachos de cemento del 9,6%, aunque en términos interanuales se verificó una baja del 2,8%. En cambio, el sector automotor sufrió una caída de la producción del 12% mensual y del 15% frente a 2024, aunque acumula un alza del 10,1% en lo que va del año.

Pymes metalúrgicas impulsan cambio clave en la ley de riesgos del trabajo

En tanto, la maquinaria agrícola sostuvo su demanda, aunque enfrenta la presión de las importaciones de equipos y componentes de Brasil y China, junto con el efecto de las altas tasas de interés.

Por último, los sectores vinculados al consumo masivo, como línea blanca, envases de hojalata y tambores, sufrieron el impacto del ingreso de productos terminados importados, lo que afectó la producción local.

GZ