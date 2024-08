La producción de maquinaria agrícola se derrumbó 50% y las empresas alertan por despidos

La producción de maquinaria agrícola cayó 50% en las empresas multinacionales que fabrican en Argentina. En el primer semestre se observaron caídas de patentamientos de 20% en cosechadoras y de 30% en tractores con respecto a 2023.

“Con estos valores creemos que es poco probable que se pueda recuperar la totalidad del mercado en lo que resta del año; por lo tanto, estimamos que vamos a estar, en promedio, entre un 25% y un 30% por debajo de lo que fue el año anterior”, aseguró Sergio Fernández, presidente de la AFAT (Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros equipamientos agrícolas e industriales).

“Entre las consecuencias de esta preocupante situación se encuentran la reprogramación de procesos productivos, la reducción de horas de trabajo, la suspensión de personal y/o no renovación de contratos temporales, como así también desvinculaciones”, alertó Fernández.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El campo le tiene fe a Milei y promete sembrar más, aunque lanzó un fuerte reclamo por las "malditas" retenciones

El sector da trabajo a alrededor de 16.700 personas, repartidas en 2.700 en empleos directos, 5.500 en la red de distribución y 8.500 indirectos.

Por qué cayeron las ventas de maquinaria agrícola

En diálogo con PERFIL, el director Ejecutivo de AFAT, Leandro Brito Peret comentó que la caída de la demanda es multicausal: “Una campaña agrícola que no fue lo que se esperaba en su momento, los efectos de la chicharrita del maíz y la evaluación de la coyuntura por parte de los productores. Las decisiones de no invertir se tomaron a fines del año pasado, cuando no se sabía que iba a pasar con la economía”.

"Desde AFAT resaltamos siempre la necesidad de contar con un marco de previsibilidad político-económica, financiamiento acorde al volumen del sector, y con tasas competitivas, así como la revisión de la carga fiscal, hoy agobiante", indicó la entidad.

Teniendo en cuenta que, por ejemplo, una cosechadora puede costar entre US$ 300 mil y US$ 1.000.000, los productores y contratistas necesitan tener créditos para adquirirlas. Según el director de AFAT, “Nos hemos sentado con la gente de Banco Nación y el BICE para expresar las necesidades del productor. Han salido algunos planes y queda mucho por hacer. Esperamos que la banca privada contagie”.

Brito Peret señaló que la cámara mantuvo encuentros con funcionarios del Ministerio de Economía sobre la situación del sector en cuanto a la estructura impositiva. Nos han escuchado y expresado su intención de prolijar las cosas, pero no será a corto plazo”, afirmó.

Máquinas obsoletas en el campo argentino

Otro punto de atención es la obsolescencia del parque de maquinaria agrícola, con un 70-80% de tractores de más de 15 años y un 70-80% de cosechadoras de más de 10 años.

Para AFAT, “renovar ese parque e incorporar toda la tecnología disponible a nivel global es una necesidad para un país cuyos ingresos de divididas dependen en un 60-70% del sector agroindustrial. Como sabemos, la antigüedad de los equipos produce una disminución de la productividad, sobrecostos en la fertilización y pulverización, desperdicios en la siembra y la cosecha, y menores eficiencias en general”.

Para la entidad, con la nueva tecnología se podría utilizar 30% menos de semillas con siembra variable o corte por sección, ahorrar 70% en aplicaciones de agroquímicas gracias a la inteligencia artificial, así como reducir entre 15 y 20% las pérdidas en cosecha.