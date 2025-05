Eduardo Coria Lahoz: “El objetivo primordial para el Gobierno en este momento no es la política económica, sino ganar las elecciones”

El economista, Eduardo Coria Lahoz, en comunicación con Canal E, habló sobre la deuda en dólares que deberá afrontar el Gobierno próximamente y criticó la no intervención que está ejerciendo el Banco Central a la hora de comprar dólares, ya que la prioridad de la agenda económica es mantener la inflación baja.

La gran incógnita es cómo se conseguirá esa diferencia para pagar el próximo vencimiento de deuda. “En principio, los fondos deberían salir de los dólares que el Tesoro compre en el mercado de cambio, pero el Gobierno está reticente en intervenir en el mercado ya que ellos están privilegiando en este momento el tema inflacionario”, explicó Eduardo Coria Lahoz.

Los riesgos de intervenir en el mercado cambiario

Según comentó, existe una tensión entre la urgencia por acumular reservas y el impacto que eso tendría sobre los precios: “Si el Gobierno fuera al mercado a comparar estos dólares, obviamente haría subir el precio del dólar. Y al subir el precio del dólar, eso terminaría impactando en los precios y en la inflación”.

Desde el punto de vista técnico, Lahoz dijo que, “en función de los acuerdos que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, para el mes de junio deberíamos tener reservas acumuladas por valor de USD 5.000 millones y para diciembre USD 10.000 millones”. Sin embargo, advirtió: “Difícilmente las reservas vayan a aumentar” si el Gobierno mantiene su política de no intervenir.

Cuál es la prioridad del Gobierno

“El objetivo primordial para el Gobierno en este momento no es la política económica, no es la acumulación de reservas, no es quedar bien con el Fondo o con los mercados internacionales, sino ganar las elecciones”, afirmó. Y agregó: “Claramente es una estrategia riesgosa, porque está, de vuelta, poniendo el tema político por delante del tema económico”.

Aunque el economista reconoció que la estrategia política “le vendría dando buenos resultados”, también alertó sobre su fragilidad: “La situación económica argentina es la de un equilibrio bastante débil, todavía no hemos ganado el partido, escasamente estamos empatando”.

Ante la falta de dólares, el Gobierno considera varias herramientas: “Lo que están planteando es emitir deuda, emitir un bono en pesos, pero que pueda ser suscrito en dólares o bien directamente emitir un bono en dólares”.