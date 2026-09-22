La quiebra de Garbarino: la justicia remata sus bienes por más de $22 millones

Luego de varios años de crisis, intentos fallidos de renegociación de la deuda y un proceso de salvataje que no consiguió un nuevo comprador para la compañía, la Justicia avanza con la liquidación de los bienes que quedaron de la quiebra de Garbarino y de los activos remanentes de Garbarino Viajes.

Garbarino cierra sus puertas: la caída de una de las cadenas de electrodomésticos más grandes de Argentina

Los locales de la histórica cadena de electrodomésticos que continuaban abiertos fueron cerrados, parte del stock fue liquidado y ahora se prepara la venta del inventario y del equipamiento que permanecieron bajo la órbita judicial.

El proceso incluye dos subastas electrónicas que fueron dispuestas por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, Secretaría N° 14, a cargo de Fernando D'Alessandro. Entre ambas, los bienes tienen una base superior a los $22 millones y corresponden a dos sociedades que atraviesan procesos de quiebra diferentes.

Qué bienes de Garbarino serán rematados

El primer remate comenzará el 24 de septiembre y finalizará el 7 de octubre. La subasta contempla siete lotes pertenecientes a Garbarino y parte de una base de $9,3 millones.

Entre los bienes incluidos aparece una camioneta Citroën Berlingo Furgón, además de cámaras de seguridad, dispositivos informáticos y distintos elementos utilizados en las sucursales y depósitos de la empresa.

También serán ofrecidas zorras hidráulicas portapallets, racks, matafuegos, extintores, carros, detectores de humo, mangueras y cartelería vinculada con los sistemas de prevención de incendios.

El inventario se completa con distintos muebles y elementos utilizados para la actividad comercial, como exhibidores, cajoneras, estanterías y lockers.

La segunda subasta corresponde a Garbarino Viajes, la sociedad vinculada con el negocio turístico del grupo. En este caso, el proceso contempla cinco lotes con una base total de $13,1 millones.

El remate comenzará el 1° de octubre y finalizará el 15 de octubre. Entre los bienes incluidos se encuentran muebles y equipamiento de oficina, además de monitores, teclados y otros elementos utilizados para desarrollar la actividad.

La diferencia entre ambas subastas responde a que Garbarino y Garbarino Viajes atraviesan procesos judiciales separados. La quiebra de la cadena de electrodomésticos fue decretada en marzo, mientras que la correspondiente a la agencia de viajes se dispuso en julio de 2025.

Cómo comenzó la crisis de Garbarino

La compañía había sido fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino. Durante décadas desarrolló una red de comercios dedicada a la venta de electrodomésticos, electrónica y productos vinculados con la tecnología. En su período de mayor expansión llegó a contar con más de 200 locales y alrededor de 4.500 empleados.

En junio de 2020, el empresario Carlos Rosales adquirió Garbarino junto con otras compañías vinculadas al grupo. La operación incluyó las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, y la financiera Fiden. Por entonces, Rosales también era propietario de la aseguradora Prof y ocupaba el cargo de protesorero del club San Lorenzo.

Por esos años, la empresa atravesó una crisis que se extendió durante varios años y que afectó su red comercial, su estructura operativa y las empresas vinculadas con el grupo.

La adquisición de Garbarino no consiguió revertir la situación financiera de la compañía, ya que durante los siguientes años se produjeron cierres de locales, dificultades para afrontar obligaciones y distintos intentos de reorganización de la deuda.

Intentos de salvataje

Antes de llegar a la liquidación de los activos, Garbarino atravesó un proceso destinado a encontrar una alternativa que permitiera sostener la compañía y atender las obligaciones con sus acreedores.

Durante ese período surgieron interesados en analizar la posibilidad de hacerse cargo de la empresa. Entre ellos estuvieron Inverlat, fondo propietario de Havanna, y la sociedad Vlinder.

Sin embargo, las negociaciones no derivaron en una propuesta formal que permitiera concretar una reestructuración de la compañía. La falta de acuerdo con los acreedores y la ausencia de un comprador llevaron finalmente al avance del proceso de quiebra.

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