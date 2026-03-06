Garbarino cierra sus puertas: la caída de una de las cadenas de electrodomésticos más grandes de Argentina

El histórico cierre de Garbarino quedó sellado tras la declaración de quiebra dictada por la Justicia comercial, que ordenó la liquidación de sus activos luego de años de crisis financiera, deudas millonarias y un proceso judicial que se extendió desde 2021. La decisión marca el final de una de las cadenas de electrodomésticos más emblemáticas de Argentina, fundada en 1951 y que supo liderar el mercado con más de 200 sucursales y miles de empleados antes de su progresivo derrumbe.

El fallo fue emitido el 5 de marzo de 2026 por el juez Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, quien dispuso la quiebra de Garbarino S.A. y el inicio inmediato del proceso de liquidación de activos para afrontar las deudas con acreedores, proveedores y trabajadores.

La resolución judicial se produjo luego de que fracasaran los intentos por sostener el concurso preventivo iniciado en noviembre de 2021. La empresa no logró alcanzar un acuerdo con los acreedores ni consiguió inversores dispuestos a rescatar la compañía durante la etapa final del proceso.

El proceso judicial y la liquidación de activos

Con la declaración de quiebra, la sindicatura deberá inventariar y administrar los bienes de la empresa para su eventual remate. Entre los activos a liquidar se encuentran tanto propiedades físicas como bienes intangibles, entre ellos las marcas Garbarino y Compumundo, que aún conservan un alto reconocimiento en el mercado.

La Justicia también deberá evaluar el destino de las plantas industriales Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, que durante años funcionaron como centros de ensamblado de productos electrónicos pero que actualmente se encuentran paralizadas.

Además, el proceso incluye la desarticulación de otras unidades de negocio del grupo, como la financiera Fiden y la división turística Garbarino Viajes, cuya quiebra ya había sido decretada anteriormente. Todos estos activos formarán parte de la masa de bienes que eventualmente se distribuirá entre los acreedores.

El intento final de salvataje mediante el mecanismo de cramdown tampoco prosperó. Aunque la sociedad Vlinder se había inscripto para evaluar la adquisición de la empresa y presentar un plan de pagos, el plazo otorgado por la Justicia expiró sin que se presentara una propuesta formal de reestructuración.

De líder de una época a un cierre definitivo

La caída de la empresa refleja un proceso de deterioro que se extendió durante años. Fundada por los hermanos Daniel y Omar Garbarino, la compañía llegó a consolidarse como líder del retail de electrodomésticos en el país, con más de 200 sucursales y alrededor de 4.500 empleados en su momento de mayor expansión.

Sin embargo, la crisis financiera se profundizó en los últimos años y derivó en cierres masivos de locales, suspensiones y despidos. En noviembre de 2021, incluso se enviaron 1.800 telegramas de despido tras meses de locales cerrados y salarios impagos, lo que generó reclamos sindicales y la intervención del Ministerio de Trabajo mediante conciliación obligatoria.

Actualmente, la empresa apenas mantenía tres locales operativos —en el barrio porteño de Belgrano, en la calle Uruguay frente a Tribunales y un outlet en Almagro— con menos de veinte trabajadores activos, un contraste marcado con su pasado.

Por último, el cierre también afectó a otras áreas de la compañía, como el centro logístico de La Tablada, donde trabajaban cerca de 200 empleados vinculados al Sindicato de Camioneros. Tras la quiebra, los acreedores tendrán plazo hasta el 24 de junio para presentar sus reclamos en el proceso judicial que determinará el pasivo final de la empresa.

