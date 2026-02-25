Las ventas de electrodomésticos crecieron más de 36% en 2025, según el INDEC

Las ventas totales a precios constantes crecieron 3,4% entre enero y diciembre 2025, con respecto el mismo período del año anterior.

Las ventas totales a precios corrientes en diciembre de 2025 alcanzaron un total de $875.044,4 millones, lo que representa un incremento de 16,1% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Las ventas en supermercados crecieron 2,0% y las mayoristas cayeron 6,8% en 2025

Por otro lado, las ventas totales a precios constantes, en diciembre de 2025, alcanzaron un total de 10.009,5 millones de pesos, lo que representa una caída de 2,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Según el CEPEC, "el consumo discrecional continúa mostrando debilidad relativa, especialmente en bienes no esenciales, reflejando prudencia en el gasto de los hogares".

Ventas totales a precios corrientes por jurisdicción y rubros

Las ventas totales a precios corrientes en diciembre de 2025, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alcanzaron un total de 266.884,0 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 18,9%. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes fueron de 287.200,2 millones de pesos, lo que constituye un aumento de 12,8% con relación al mismo mes del año anterior.

Por su parte, la Región Pampeana alcanzó un total de ventas a precios corrientes de 191.473,6 millones de pesos, lo que representa un incremento de 17,9% respecto a diciembre de 2024. Las ventas a precios corrientes en la Región Cuyo alcanzaron los 51.062,1 millones de pesos, lo que representa un aumento de 21,2% respecto a igual mes del año anterior.

Por último, la Región Norte y la Región Patagonia tuvieron un valor de 39.649,2 y 38.775,2 millones de pesos, con aumentos de 10,2% y 12,8%, respectivamente.

Las ventas totales a precios corrientes en diciembre de 2025 reflejaron que los rubros con mayor incremento, según su variación interanual, fueron: “Patio de comidas, alimentos y kioscos”(34,9%), “Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar” (34,8%), “Diversión y esparcimiento” (33,4%) y “Librería y papelería” (23,5%).

Los rubros que lideraron las ventas a precios corrientes de los centros de compras fueron: “Indumentaria, calzado y marroquinería”, que representó el 43,6% del total, seguido por “Patio de comidas, alimentos y kioscos” (13,7%), “Ropa y accesorios deportivos” (12,5%) y “Electrónicos, electrodomésticos y computación” (8,1%).

Crecieron las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar

Las ventas totales de electrodomésticos y artículos para el hogar a precios corrientes del cuarto trimestre de 2025 totalizaron 1.481.311,8 millones de pesos y muestran una variación negativa de 1,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. El acumulado enero-diciembre de 2025 presenta una suba de 36,3% respecto a igual período de 2024.

En el cuarto trimestre de 2025, los grupos de artículos cuyas ventas tuvieron mayores incrementos fueron: “Equipos de aire acondicionado y climatizadores”, con 288.811,8 millones de pesos y una variación positiva respecto al mismo período del año anterior de 22,1%; “Cuidado personal”, con 55.355,7 millones de pesos y una suba interanual de 8,7%; y “Cocinas a gas y eléctricas, hornos microondas y eléctricos, calefactores, calefones y termotanques”, con 107.976,3 millones de pesos y un aumento de 7,2% respecto a igual trimestre de 2024.

En el cuarto trimestre de 2025, los artículos con mayor volumen de cantidades vendidas fueron: “Pequeños electrodomésticos”, con 1.218.724 unidades; “Ventiladores”, con 451.204 unidades; “Teléfonos celulares”, con 442.239 unidades y “Equipos de aire acondicionado”, con 407.478 unidades.

Para sintetizar, desde el CEPEC comentan que "el comercio cierra 2025 mostrando un cambio de dinámica: se detuvo la caída generalizada, pero aún no comenzó un proceso de expansión sólido. El consumo esencial empieza a estabilizarse, el canal mayorista da una primera señal técnica positiva tras casi dos años de deterioro y el consumo discrecional continúa rezagado".

"El escenario actual es de equilibrio inestable: la macro dejó de empeorar, pero la consolidación del rebote dependerá de una mejora sostenida en ingresos reales y confianza", agregan.

FN