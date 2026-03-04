Peabody se suma a la larga lista de empresas con problemas financieros en la Argentina

Goldmun SA, fabricante de Peabody en la Argentina, anunció formalmente que entró en concurso de acreedores según la presentación que hizo en el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°41, y se sumó a la larga lista de empresas con problemas financieros, y productivos en el país.

En efecto, el inicio de marzo del 2026 está marcado por varios cierres y conflictos de diferentes empresas de distintos rubros. En menos de una semana se anunciaron los cierres o suspensiones en fábricas como Panpack en Tucumán, el Frigorífico San Roque en la localidad bonaerense de Morón, Sueño Fueguino de Río Negro, Beer Market en el AMBA y CABA, además de lácteos Suipacha.

Crisis de empleo: radiografía de las empresas que despidieron trabajadores o cerraron

Cabe recordar que en la apertura número 144 de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei indicó en su discurso que “la actividad económica, medida por el EMAE mensual desestacionalizado, creció un 6,6%” comparando diciembre del 2023 con el mismo mes del 2024, luego agregó que “durante 2025 el crecimiento fue de 3,3%, por lo que hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”.

Cierres, suspensiones y concursos de acreedores en Buenos Aires

En medio de la crisis de consumo y una ola de importaciones que alteró el equilibrio de la industria nacional, una nueva empresa de electrodomésticos blanqueó su situación crítica al presentarse esta semana en concurso de acreedores.

Se trata de Goldmund S.A., responsable de la fabricación y comercialización de los productos Peabody, que comunicó por carta firmada por su líder Dante Choi a sus clientes que había iniciado un proceso de reestructuración de pasivos.

Dante Choi

Choi comenzó el negocio al comprar la empresa en 2004. En una entrevista que ofreció a la revista Forbes en 2025, se había referido a la apertura de importaciones y había adelantado que "el que no se adapte a esta nueva coyuntura va a desaparecer".

Cierre de la fábrica de bolsa Panpack en Tucumán

Este lunes 2, los trabajadores de la firma Panpack SA, líder histórica en la fabricación de tejidos y bolsas de rafia con 50 años de trayectoria en Tucumán, se toparon a las 6 de la mañana con el ingreso bloqueado a la planta ubicada sobre la Ruta 9.

La caída de Panpack no fue repentina. La compañía, que supo abastecer a 15 ingenios azucareros, ya había iniciado un concurso preventivo para intentar evitar la quiebra. Sin embargo, la apertura comercial y la competencia con productos importados terminaron por volver inviable la operación local.

El proceso de ajuste se había profundizado en mayo del año pasado con la cesantía de 25 trabajadores que contaban con antigüedades de entre 5 y 35 años. En aquel momento, la firma ofreció pagar solo el 50% de las indemnizaciones en siete cuotas, propuesta que fue rechazada por los empleados, quienes iniciaron acciones judiciales ante la falta de pagos. Con los 75 despidos confirmados hoy, la totalidad de la plantilla fija que restaba quedó en la calle, según indicaron los trabajadores al medio Mundo Gremial.

Sueño Fueguino suspendió a su plantel

La empresa textil Sueño Fueguino, que se encargaba de abastecer a las marcas Danubio, Canon, Fiesta y Suplesa, dispuso la suspensión de su plantel por un plazo de tres meses, como parte de un esquema de adecuación operativa frente a la disminución de la actividad, afectando a 71 trabajadores. Este esquema prevé el pago de un porcentaje del salario durante el período sin tareas

El secretario del sindicato de empleados textiles (SETIA), Gabriel González, informó a Perfil que “lo importante es destacar que este no es un cierre, sino una suspensión”.

Daniel Rosato le respondió a Javier Milei: "Los industriales Pyme no somos privilegiados ni prebendarios"

En otro rubro, el frigorífico San Roque, ubicado en la localidad bonaerense de Morón cerró sus puertas, alegando que la decisión responde a cambios en las condiciones económicas del país, así como a la apertura de las importaciones. La firma desvinculó a sus 140 empleados.

Por otro lado, Beer Market bajó todas las persianas esta semana, desvinculando a todo su personal. La empresa operaba bajo la razón social Distribuidora BTL SRL, dedicada a la distribución de bebidas y alimentos, El cierre alcanzó a unas 20 sucursales ubicadas en Capital Federal y la zona norte del conurbano bonaerense. La firma llegó a contar con dos centros de distribución y una dotación cercana a 90 empleados, de acuerdo con información difundida por sus propios fundadores cuando la compañía se encontraba en plena operación.

Continuando con el rubro de alimentos, la fábrica láctea La Suipachense, ubicada en Suipacha, provincia de Buenos Aires, cerró de manera definitiva, dejando a 143 trabajadores sin empleo tras más de 70 años de actividad en la región.

La UIA rompe el silencio frente a Milei: exigió respeto y se desligó de "distorsiones estructurales"

El establecimiento llevaba meses sin producción, mientras los trabajadores enfrentaban retrasos salariales y una creciente incertidumbre sobre la continuidad de la planta. Los intentos de implementar un plan de reactivación nunca se concretaron, lo que terminó derivando en la quiebra y el cese total de operaciones.

Por último, estas situaciones se suman a las que relevó la consultora Sistémica, en donde se detalló que entre las empresas que cerraron plantas y despidieron personal hasta el 2025, se encuentran Ilva (300 trabajadores alcanzados), Whirlpool (220), Corven (150 despidos), Newsan (150), SKF (145), TN & Platex (88), Vulcalar (80), PanPack (80), Magnera (60), Dana (50), Acerías Berisso (50), Luxo (40), Color Living (40), Otito (40), DBT-Cramaco (37) y Essen (34).

GZ / lr