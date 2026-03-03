“Fue una reforma bastante light, no fue al fondo que es buscar contratar empleados más barato”

El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, José Luis Volando, analizó para Canal E el impacto de la reforma laboral, el debate por una nueva ley de semillas y el clima político tras el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso.

“Siempre lo que da más trabajo es cuando hay más actividad económica”, afirmó José Luis Volando. Y agregó: “El Presidente ayer tiró unos números diciendo que estamos muchísimo mejor, no sé dónde los habrá leído, cómo los interpretara, pero desde acá, desde el llano, desde los trabajadores, las PyMEs, no se siente que ese movimiento se esté dando”.

Las limitaciones de la reforma laboral

Respecto a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, consideró que el alcance de los cambios es limitado. “Fue una reforma bastante light, bastante liviana, no fue al fondo de la cuestión que busca que contratar a un empleado sea más barato para el que lo contrata”, explicó.

En ese sentido, Volando sostuvo que varias de las medidas incluidas en la ley ya se aplicaban de hecho en muchas PyMEs del interior. “La bolsa de horas, que ahora es como una novedad, se venía implementando”, indicó.

La reforma laboral no tendría incidencia en el sistema de empleo

Sobre el impacto general de la normativa, evaluó que no implica un cambio estructural en el sistema laboral argentino: “Lo sustancial de la ley de contrato de trabajo no fue modificada, sino que son todas estas puntas”.

El entrevistado también señaló que, si bien puede haber ajustes en el régimen indemnizatorio, eso no implica una desprotección total del trabajador. “Sí que se le bajó un poco el nivel al tema de las indemnizaciones, pero no es que el trabajador quede desamparado”, planteó.

Sin embargo, advirtió que la reforma por sí sola no resolverá el problema de la informalidad laboral en Argentina. “Tenemos el 30, 40, 45% de la economía en negro, ¿cómo la podemos formalizar?”, mencionó.