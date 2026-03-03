El ex diputado nacional y productor agropecuario, Pablo Torello, pasó por Canal E y criticó la posible adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV 91 y cuestionó la estrategia del Gobierno en materia agropecuaria.

Pablo Torello cuestionó las declaraciones del ministro Federico Sturzenegger y el rumbo de la discusión sobre propiedad intelectual en el agro. “Es bastante complicado porque una cosa es UPOV 91, otra cosa es la ley de semillas. Nosotros tenemos una ley 173 y que, por supuesto, no contempla, sí contempla la mejora genética, pero no contempla lo que es biotecnología”, explicó.

Las imposiciones del Gobierno en materia agrícola

Asimismo, sostuvo que la adhesión al convenio internacional se intenta impulsar sin una discusión profunda sobre la legislación nacional. “Lo que pretende el Gobierno hoy es imponerlo, porque esto no es nuevo, o sea, el Gobierno lo quiso imponer en la Ley Base, la primera, también estaba UPOV 91 en un articulito puesto ahí en el 400 no sé cuánto, eran cinco palabras, Argentina adhiere a UPOV 91”, afirmó.

Según Torello, detrás de esta iniciativa existe una fuerte presión del sector semillero. “Indudablemente es una acción de lobby muy fuerte de los semilleros, con un gobierno que se llama liberal, con lo cual, yo puedo disentir absolutamente”, señaló.

El rol del Congreso

Luego, manifestó que la discusión debería centrarse en actualizar la legislación nacional y no en imponer directamente la adhesión al convenio: “Lo que proponemos nosotros, que es muchísimo más razonable y justo, es que vayamos al Congreso, manden una ley de semillas, y en el Congreso nos pongamos de acuerdo, como nos pusimos de acuerdo en el 2018”.

Uno de los puntos centrales del planteo del entrevistado fue que el problema estructural del sector sigue siendo la presión impositiva. “Lo que nos tiene con atraso, no es UPOV 91, lo que nos tiene con atraso son los derechos de exportación, que le sacan el 100% de la renta”, aseguró.

Además, remarcó que la mayor parte de la producción agrícola se realiza sobre campos alquilados, lo que agrava el impacto de las retenciones: “No nos olvidemos que el 70% de la agricultura se hace sobre campo alquilado”.