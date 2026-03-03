Martín Tetaz: “Hay que tener ciertamente mucho cuidado en Argentina con las expresiones”

El economista y ex diputado nacional, Martín Tetaz, lanzó su nuevo libro “Comprá campeón: así funciona la economía” y evaluó en Canal E el significado del título, el impacto de la comunicación en la economía, los desafíos del Gobierno para bajar la inflación y el rol del dólar en Argentina.

La frase “comprá campeón” en el título del libro retoma una afirmación que generó polémica en el debate económico reciente. Para Martín Tetaz, esa expresión sirve para explicar cómo operan los mercados y las expectativas. “Primero, es una gran definición esa, porque, efectivamente, ilustra cómo funcionan los mercados”, afirmó.

Las expectativas de los integrantes del mercado

Asimismo, explicó que los precios reflejan la información disponible para todos los participantes: “Normalmente, uno tiene una expectativa, en general, la expectativa que tiene la mayor parte de la gente que tiene información sobre lo que puede pasar con algo ya está incluido en el precio”.

En ese sentido, Tetaz puso como ejemplo los conflictos internacionales y el impacto en los commodities. “Por ejemplo, ahora, habiendo estallado la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán, uno ve que el precio del petróleo sube y eso no es ninguna novedad”, planteó.

La importancia de la comunicación en el ámbito económico

También advirtió sobre la importancia de la comunicación de los funcionarios en contextos de alta sensibilidad económica como el argentino: “En Argentina es cierto que las políticas públicas muchas veces son la comunicación”.

Según explicó el entrevistado, las declaraciones pueden tener efectos incluso más fuertes que algunas decisiones de política económica. “Hay que tener ciertamente mucho cuidado en Argentina con las expresiones, profesionalizar la comunicación no sólo del Presidente, sino de los ministros y, particularmente, del Banco Central”.

Por otro lado, explicó que en Argentina la memoria histórica juega un rol central en el comportamiento económico: “El libro tiene mucha economía de comportamiento, tiene muchos resultados que son de la mezcla de la psicología con la economía”.