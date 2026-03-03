Se consolida el aumento de la morosidad: “Se está resintiendo la cadena de pagos”

Con el fin de analizar la gestión del riesgo crediticio en el sector agropecuario, la mora creciente, tasas positivas y tensión en la cadena comercial, este medio se comunicó con Mónica Ortolani, especialista en equipos y finanzas en el agro.

Mónica Ortolani explicó qué la motivó a poner el foco en este tema: “Lo que me motivó a hacer este contenido del agrodibus, son los más de 20 años que tengo analizando los riesgos de crédito en el sector agropecuario”. Y advirtió: “Hoy creo que hay un elefante en la habitación que no sé hasta qué punto estamos viendo que es cómo se está resintiendo la cadena de pagos”.

Quiénes se ven perjudicados con la situación macroeconómica

Según detalló, el problema ya impacta en distintos eslabones. “Esto escuchando a los productores, especialmente ganaderos, que tienen, digamos, buenos precios hoy en la carne, y escuchando que tienen miedo”, planteó.

Ortolani también vinculó la situación con el contexto macroeconómico: “Retraso de dólar, esto hace que los exportadores, hoy especialmente frigoríficos, estén a pérdida”. Sobre la misma línea, aportó datos concretos: “La mora en empresas, que pasó del 0,9 al 2,20%, y la mora en familias, que hoy la tenemos en el 9,3%”.

El rol de los productores como otorgadores de créditos

Asimismo, remarcó que el productor también es dador de crédito. “Cuando están entregando una jaula de camión, cuando están entregando grano a fijar, también son dadores de crédito”, describió.

Sobre las alertas tempranas, la entrevistada sostuvo que, “empiezan a haber ruidos, que empiezan a anticiparse antes de que el balance, o que llegue un cheque rechazado”. Además, resaltó señales informales que suelen anticipar problemas: “Siempre hay indicadores que se olfatean desde la percepción y el productor en esto está más avezado”.

Luego, manifestó que uno de los pilares centrales es la diversificación: “No meter todos los huevos en una misma canasta”. También advirtió que concentrar ventas en un único cliente puede ser riesgoso: “A veces hay que empezar a analizar, diversificar a quiénes estamos entregando para que un impago no nos termine llevando puestos”.