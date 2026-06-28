La Rioja devolverá en Chachos el 50% del gasto por turismo

La provincia de La Rioja presentó una nueva edición del Previaje local para su temporada de invierno. El programa que ofrecerá reintegros del 50% en Chachos a quienes contraten servicios turísticos dentro del territorio provincial. Se trata de la cuasimoneda que el gobernador Ricardo Quintela había utilizado el verano pasado con el mismo fin, de forma exitosa, pero que había nacido hace dos años producto de la asfixia presupuestaria de Nación, pero siempre fueron rescatados en su totalidad tras un corto lapso.

El programa forma parte del Plan Turístico La Rioja 360 y busca incentivar la actividad económica vinculada al turismo, fortalecer el consumo local y promover la circulación de visitantes de otras provincias y dentro del propio territorio riojano. El sistema les permitirá a quienes contraten servicios turísticos con prestadores adheridos a acceder a un reintegro equivalente al 50% del gasto realizado, acreditado en Chachos, para ser utilizado en nuevos consumos dentro de la provincia. Tendrá un tope de $ 200 mil por persona e incluirá servicios de alojamiento, gastronomía, agencias de viaje, bodegas, excursiones y otros prestadores turísticos que se incorporen al programa.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el esquema busca generar “un círculo virtuoso para el sector turístico, ya que los recursos vuelven a volcarse al mercado local, fortalecen el consumo, la actividad económica y el empleo asociado al turismo”.

El secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa, destacó la decisión de sostener herramientas de acompañamiento al sector en un contexto complejo para la actividad. “Hay dos caminos posibles. Uno es mirar para otro lado y dejar que el mercado resuelva por sí solo las dificultades que atraviesa el turismo. El nuestro es acompañar, escuchar y generar herramientas concretas para sostener una actividad que genera empleo y movimiento económico en toda la provincia”, señaló.

Asimismo, remarcó que el programa busca beneficiar tanto a los prestadores turísticos como a quienes desean viajar. “El Previaje Riojano no solo es una herramienta para fortalecer al sector, sino también una oportunidad para los visitantes, que hoy necesitan alternativas para poder viajar y acceder a experiencias turísticas”, sostuvo.

“Con esta nueva edición del Previaje Riojano, La Rioja apuesta a consolidar al turismo como una herramienta de desarrollo económico, fortalecimiento de las economías regionales y generación de oportunidades en todo el territorio”, planteó la provincia en un comunicado de prensa.

El gobernador, Ricardo Quintela, había lanzado los Chachos en julio de 2024, por la negativa del presidente, Javier Milei, de girarle a La Rioja parte de la coparticipación que le corresponde. Esa primera emisión fue rescatada en el plazo previso, a los seis meses. El verano pasado los utilizaron para el turismo, tras lo cual volvieron a ser rescatados. El nombre rinde homenaje a Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, uno de los caudillos federales más recordados de la historia argentina.