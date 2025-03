Alejandro Werner, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que si el gobierno argentino no se compromete con una flexibilización cambiaria, el organismo no desembolsará los US$ 20.000 millones que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en relación con el acuerdo que se está negociando.

Según Werner, “es una buena noticia dar claridad sobre lo que va a ser este acuerdo” aunque advirtió que también será importante saber cuáles son los plazos del acuerdo.

“Argentina tiene compromisos de repago de los créditos anteriores y de intereses con el FMI por los próximos tres años de alrededor de US$ 15.000 millones. Entonces los US$ 20.000 millones son para desembolsarse en 2025, 2026 y 2027 y, por lo tanto, eso deja US$ 5.000 millones de libre disponibilidad”, añadió en declaraciones a Radio Mitre.

Javier Milei descartó una devaluación y dijo que es "irrelevante la cuestión cambiaria"

Para el ex funcionario del organismo internacional de crédito, también serán importantes las definiciones sobre “las reglas con que se van a manejar las reservas en términos de intervención en el mercado cambiario y cuál va a ser la política cambiaria”.

“En la medida en que se empiecen a aclarar los detalles del acuerdo, creo que algo de tranquilidad va a dar a los mercados. El FMI también va a tener que justificar que este programa hará que las cuentas cierren para Argentina”, agregó Werner.

Los requerimientos del FMI para el nuevo acuerdo

Con respecto a los los requerimientos para hacer los desembolsos, Werner afirmó que “el FMI no va a desembolsar esos US$ 20.000 millones si no hay una flexibilización cambiaria. No tiene que venir ahora, puede hacerlo en la tercera revisión del programa al final del año 2025 y principios de 2026”.

En cuanto a otros requerimientos, el ex director del Fondo apuntó que no habría problemas en la parte fiscal, debido al convencimiento de la administración de Javier Milei en ese sentido. Sin embargo, opinó que el organismo podría pedir que los presupuestos de 2026 y 2027 sean aprobados por el Congreso, “para que esta estrategia de déficit cero sea avalada por un porcentaje más grande del espectro político argentino”.

Werner dejó abierta la posibilidad de la llegada de fondos adicionales desde el FMI. “Desde el punto de diseño de política, el foco será moverse hacia una flexibilización cambiaria y en la liberalización de la cuenta de capitales de una manera gradual y prudente. Probablemente, si este movimiento requiere más fondos, podríamos llegar a ver una ampliación de este programa”, concluyó.

Este jueves, Luis Caputo anunció que Argentina negocia un desembolso de US$ 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ​adicionales del Banco Mundial, del BID y de la CAF que llevarían las reservas a unos US$ 50.000 millones.

Desde el FMI, la portavoz del organismo, Julie Kozack, no confirmó la cifra brindada por Caputo pero indicó que el monto que se está negociando es "considerable" y que el Directorio del organismo determinará el número final, así como la modalidad de los desembolsos, que se realizarán por tramos.

LM/ff