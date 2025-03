El ministro de Economía, Luis Caputo, develó el misterio del monto que negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para calmar a mercados ansiosos, ante un Banco Central que se queda sin reservas. Son USD 20.000 millones sujetos a la aprobación del Board, pero que no contemplará un desembolso de una sola vez, sino que definirá las características de un cronograma atado a vencimientos de la propia deuda y a algo de aire extra para que el presidente Javier Milei pueda enfrentar un año electoral clave, en el que el Gobierno buscará sostener el modelo económico. A cambio, las inversiones seguirán ausentes, si es que los pronósticos del cepo vigente durante todo 2025 se cumplen.

La cifra no está en duda, pero sí el cronograma. Por un lado, el titular de la cartera económica anunció que las reservas brutas crecerían a USD 50.000 millones y que habría más divisas de parte de otros organismos; en la misma línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, agregó el condimento de que se tratarán, en su totalidad, de libre disponibilidad para intervenir en la brecha cambiaria con un alto poder de fuego.

Según pudo saber PERFIL, ambos anuncios no representan toda la verdad. “No dijo cuándo serían brutas. Lo mostró como una forma de medir en términos históricos la mejora en el balance del BCRA”, explicó una fuente del equipo económico. Y agregó: “Por lo general, los programas del FMI contemplan un cronograma de desembolsos en el tiempo”. Los detalles finos de cuándo y cuánto se irá desembolsando a lo largo del tiempo es factor que miran en los mercados y sobre todo en las empresas, que están atentas al flujo de divisas y los plazos, para sostener el precio del dólar en el tiempo.

Cuánto poder de fuego real puede tener Luis Caputo con los dólares del FMI

Es por eso que Caputo durante su discurso y luego la vocera del Fondo, Julie Kozack, aclararon que será el Directorio quien dé el visto bueno final del programa con Argentina. Sobre el uso que se le podrá dar a las divisas, el exdirector del FMI Claudio Loser explicó a este medio que “como máximo, la cartera del organismo da para prestar unos USD 5.000 millones” y el resto, “pueden ser para los vencimientos”.

El FMI admite que el monto del acuerdo que negocia con Argentina es “considerable”

Argentina tiene compromisos con la entidad crediticia, de acuerdo a cálculos de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), por USD 14.400 millones hasta abril de 2029. Por lo que, en caso de que los desembolsos queden calzados a cada vencimiento, solo quedarían US$5.600 millones de fondos frescos. Otras mediciones privadas consultadas coinciden y, al agregar un aproximado de USD 5.000 millones de parte del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la CAF, los verdaderos “fondos frescos” quedarían en USD 11.000 millones.

Queda por saber la letra chica: cuánto de esos fondos serán “front load” (desembolso inicial) y qué condiciones cambiarias pide un Fondo reacio a dar billetes para sostener un tipo de cambio atrasado. El exdirector del organismo Alejandro Werner afirmó este jueves, en declaraciones radiales, que no habrá una cifra tal como “USD 20.000 millones si no hay una flexibilización cambiaria”. “Va a ser importante saber cuál es el plazo del acuerdo", aseguró.

Las empresas, con un ojo en el cronograma de desembolsos

El sector privado mirará el detalle de las fechas y los montos. Caputo afirmó que el Extended Fund Facilities (EFF) no estará atado a metas de política fiscal, monetaria y de asistencia al Tesoro, como es habitual, debido a que “ese ajuste ya se hizo”. Lo que daría lugar a un sistema de desembolsos automáticos. Voces empresarias coinciden en que “el Gobierno no se arriesgaría a no controlar el dólar en un año electoral” y pronostican un tipo de cambio, con algún salto devaluatorio, pero planchado hasta las urnas.

Caputo, FMI y atraso cambiario: advertencias tras el anuncio de los US$ 20.000 millones

La expectativa sigue siendo el cepo. “El dólar va a bajar cuando tengas un ingreso genuino de divisas, por inversión o exportaciones”, planteó en estricto off the record un importante directivo. Pero eso no llegaría hasta pasados los comicios legislativos, el horizonte en el que coinciden el Estado, el mercado y el sector privado. Un monto inicial más grande cambia la ecuación: habría más poder de fuego para sostener el modelo económico actual hasta, finalmente, levantar las restricciones cambiarias, sostuvieron voces del establishment.

Los "dólares" posibles que ve el mercado

La City porteña, convencida de una modificación cambiaria pese a la insistencia del presidente Javier Milei sobre la no posibilidad de una devaluación, ya circula múltiples escenarios sobre qué tipo de esquema cambiario vendrá. El economista Amilcar Collante presentó distintas opciones.

Dos de los escenarios prevén un "salto discreto" del dólar oficial en abril. Uno de ellos, con flotación libre -casi nula intervención- sin el esquema "blend" que mejora el tipo de cambio de los exportadores; con giro de dividensos y "mayor uso" de la tasa de interés en pesos. El otro, de flotación "entre bandas", con una devaluación de entre 5% y 10%, sin blend y con una suba inicial de el porcentaje de interés para "estabilizar".

AM