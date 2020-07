Hernán Lacunza y el manejo de la deuda: "La extensión no es gratis"

Hernán Lacunza, que fue ministro de Economía hasta el 10 de diciembre pasado, analizó la coyuntura actual y fue especialmente crítico con el manejo de la deuda externa que lleva adelante el gobierno Nacional. Según su mirada, alcanzar pronto un acuerdo con los bonistas externos y mostrar un plan económico ayudarían al gobierno a despejar la incertidumbre del panorama local.

Al hablar de la economía nacional, Lacunza definió el panorama como "muy complicado". "Argentina está pasando, presumiblemente, por lo que es el valle de la recesión. Abril debería haber mostrado un piso, y a medida que se fue relajando la cuarentena, mayo debería mostrar algún rebote. El mundo viene adelantado; Europa pasó el valle 2 meses antes que la argentina y China 4 meses antes, que tuvo su piso en febrero", indicó.

Según su análisis habrá mayores problemas en todos los índices económicos: "El comportamiento de caída rápida y recuperación más lenta es lo que uno puede esperar para la Argentina. Pero cuando uno está en el pozo.... van a quedar efectos duraderos de la pobreza, el desempleo, más tarde la inflación...", vaticinó; "Veo un escenario bastante delicado", dijo.

El principal detalle que falta es el plan económico

Y agregó: "Vamos a tener caídas del producto más delicadas y la foto del final va a ser peor". Sin ahorro, sin crédito, la capacidad de acción del estado es limitada", se lamentó.

Lacunza que participó en la última etapa de la administración de Mauricio Macri, en algunas conversaciones con los bonistas, criticó el alargamiento de los tiempos en encontrar una solución al tema deuda externa. "En este gobierno la negociación de la deuda, si me preguntan, todavía está en veremos", dijo, y recalcó que "la extensión no es gratis". "Mantener en este escenario de tanta incertidumbre local e internacional abierto el tema de la deuda no es gratis. La veo un poco preocupado", mencionó.

"La negociación de la deuda está en veremos, debería haber durado menos, sobre todo porque la extensión no es gratis. Mantener en este escenario de tanta incertidumbre local y mundial un tema abierto que agrega incertidumbre, que no es gratis en términos de reservas, de riesgos cambiarios... estoy un poco preocupado", analizó.

Pese a la falta de certezas, el economista valora un aspecto positivo de las negociaciones. "Todos tenemos información fragmentada. A pesar de esas idas y vueltas, nadie se levantó de la mesa y eso es positivo. Hace rato que terminó el partido y terminó también el tiempo de alargue. Argentina dejó de pagar el 22 de abril y el alargue terminó el 22 de mayo y nadie se fue al vestuario", dijo

Mercados nerviosos por la renegociación de la deuda

Para Lacunza no es buena la extensión de las negociaciones: "Cuando el tiempo del regateo natural de una negociación ya terminó, y cuando estas negociando en nombre de 45 millones de personas, apuntarle al fleje no es negocio. Si pega en la línea, todos aplauden, pero si pega dos centímetros afuera tenés un problema con 45 millones de pasajeros a bordo. Eso no es pagar más; es pagar lo mínimo posible pero no tardar siete meses".

Respecto a la pandemia y la forma en que el gobierno viene enfrentando la situación, el ex ministro de Economía compartíó algunos de las decisiones y cuestionó otras.

“Hay dos fotos inexorables: las víctimas sanitarias y las víctimas económicas, que son las pymes y los comercios que cerraron. La Argentina eligió medidas extremas para que la primera foto no sea tan dramática a costa de la segunda. Es una cuestión política y los resultados son acordes a esa estrategia”, alegó.

Al profundizar dijo: “En materia sanitaria los resultados son mejores a los mundiales aunque la película no terminó. Y los económicos son peores. Nosotros llegamos en una posición inicial delicada porque veníamos de un año y medio de recesión... La foto del final va a ser peor, más definida", alertó.

Cómo desarmar la ayuda a la economía cuando finalice la pandemia

El ex ministro habló con radio La Red y también le apuntó al exceso de emisión: "Otra vez volvimos al déficit y lo estamos financiando con la emisión. "Siempre hablar por radio es más fácil que estar ahí sentado", dijo Lacunza al referirse a qué hubiera hecho él de estar en el cargo el 20 de marzo. En algunos puntos indicó que el gobierno tomó buenas decisiones, pero dijo que lo que se podría haber hecho distinto es no agravar más la situación fiscal; "No agreguemos una tercera foto dentro de un par de meses, que no va a ocurrir en el resto del mundo: que además de las víctimas sanitarias y económicas, tengamos un proceso de inestabilidad inflacionaria por un exceso de emisión”, advirtió.

“Hay que ser muy cuidadoso con eso y por esta razón hay que arreglar la cuestión de la deuda en dólares y en pesos”, indicó. El Gobierno prevé, luego de la actual renegociación de la deuda bajo legislación extranjera, iniciar un proceso similar con la que fue emitida bajo ley local.

Por otra parte, Lacunza sostuvo que es clave que el gobierno le muestre a la sociedad un plan económico, al menos de corto plazo.

“Si en unos meses hay un iceberg, es bueno saber cómo se lo va a evitar. Eso se logra con un plan económico que hoy no está. No digo que no exista, pero la gente no lo conoce; tal vez está en la cabeza de los funcionarios, pero no se sabe cuál es”, afirmó.

LR