Las 5 claves de Martín Guzmán para que la economía argentina crezca

“No hemos logrado definir cuál es nuestro esquema productivo”, explicaba el Ministro de Economía, Martin Guzmán a Jorge Fontevecchia en su entrevista para el programa Periodismo Puro.

De acuerdo a la mirada del economista, la Argentina tiene un problema de estructura productiva y justamente esta es una de las causas que han llevado al país a sus crisis recurrentes. Según Guzmán, el país necesita ir dando forma a esta estructura de producción y es allí cuando enumera lo que a su entender son las cinco claves para afianzar el desarrollo económico del país.

En su proyecto, la Argentina necesita una estructura productiva que satisfaga al mismo tiempo cinco objetivos, que son la inclusión, el dinamismo (valor agregado), la estabilidad, que sea federal y que sea respetuoso de la soberanía.

“Primero, hay que generar trabajo en los distintos sectores de nuestra estructura demográfica, también entendiendo que esa estructura debería ir cambiando hacia una estructura donde haya más prevalencia del segmento de mayor educación, que genere más posibilidades de innovación”, dijo.

En segundo lugar nombra el dinamismo, “una estructura productiva que genere valor agregado, crecimiento de la productividad, innovación”.

En el tercer punto abraza el objetivo de la estabilidad, que esté asociado con consistencia macroeconómica, es decir que no haya crisis recurrentes de balanza de pago. “Para eso, tienen que crecer las exportaciones”, admitió. “Es una cuestión prácticamente aritmética la necesidad de que las exportaciones crezcan. No es que las exportaciones tienen que crecer para liderar el crecimiento, sino que sin crecimiento las exportaciones no hay sendero de crecimiento que se pueda sostener”, explicó.

Cuarto, que sea federal, es decir “que respete la equidad regional, que todos los sectores del territorio argentino puedan beneficiarse del crecimiento”, analizó.

Y en quinto lugar indicó, que sea respetuoso de la soberanía. “Obviamente la soberanía política y también de la soberanía económica, algo que se ha sacrificado. No hemos logrado en ningún momento de nuestra historia, alcanzar una estructura productiva que satisfaga esos cinco objetivos al mismo tiempo”, dijo.

En la mirada del ministro, Argentina no va a poder seguir un proceso de desarrollo similar al de los países de Asia, lo que en los años 50 el peronismo clásico intentó replicar o perseguir. “Por eso tengo un optimismo importante acerca del futuro de Argentina, porque veo un peronismo muy firme desde lo político, muy unido y aggionardo desde lo económico, que entiende que ese modelo de desarrollo, en el cual con los mismos sectores se generaban al mismo tiempo trabajo, productividad, valor agregado, y divisas hoy no se puede dar”, recordó.

Guzmán hizo foco en los casos de Corea del Sur, de Taiwán que, con la producción de manufacturas en los años '50 generaba trabajo y productividad, porque eran actividades intensivas en trabajo y competitivas. “No hay ningún sector que Argentina pueda impulsar que genere todo al mismo tiempo”, analizo el ministro. “Si nosotros quisiéramos producir manufacturas con un coeficiente alto de trabajo en la producción, no vamos a competir con los robots alemanes que producen zapatillas Adidas sin personas”, dijo, pero recordó que es necesario que haya generación de trabajo.

“La soja es un sector que ha sabido incorporar tecnología, que ha sido muy dinámico desde la generación de valor, no va a resolver el problema de la generación de trabajo en los conurbanos. Entonces, la estrategia del desarrollo tiene que ser multidimensional, requiere de una estructura productiva diversificada que entienda que el desarrollo de cada sector está asociado a tensiones entre lo que da y lo que quita de estos cinco objetivos que definí”, explicó.

Y añadió: “Hacia allí es a donde buscamos ir con este esquema dual del que hablaba de por un lado garantizar un manejo consistente de la macroeconomía y por el otro lado llevar a cabo políticas productivas, que el estado tenga un rol importante en generar una economía de mercado con un componente social, una economía de mercado que esté al servicio de la gente, que le dé al sector privado la posibilidad de crecer sobre la base de estos cinco lineamientos”, analizó el Ministro de Economía Martín Guzmán.