Bitcoin es la criptomoneda que más sufre por expectativas de recortes en tasas de interés en EE.UU.

El mercado de criptomonedas volvió al ruedo tras el pesimismo mostrado en algunas de ellas, sobre todo en Bitcoin (BTC). Está comenzó a sufrir las repercusiones tras una semana de euforia generada por las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el discurso inaugural de Jackson Hole, donde sugirió como novedad un recorte de tasas en septiembre.

En números concretos, BTC registro una baja del 3,2% en las últimas 24 horas, dejando su valor en 111.053 dólares, su nivel más bajo desde el 9 de julio. Por su parte, Ethereum (ETH) opera a 4.549,59 dólares, un recorte diario de 3,6%, pero con una suba semanal que se mantiene en 6,6%, según Binance.

Por otra parte, el resto de las altcoins también muestra una tendencia bajista durante esta jornada: la memecoin Dogecoin (DOGE) cae un 4,7%, mientras que Solana y TRON bajan un 3,8%. Ripple (XRP) cae 2,3% a 2,93 dólares; BNB (BNB) lo hace un 1% a 851,47 dólares y Cardano (ADA) un 3,5% a 0,8574 dolares.

Distintas miradas del mercado

Según Denise Cinelli, COO de CryptoMKT, "la caída de Bitcoin es relevante en términos de reacción inmediata del mercado, pero no dramática si la ponemos en perspectiva histórica". Señala que el retroceso llevó el precio a niveles similares a los del 9 de julio, es decir, apenas un mes y medio atrás, pero que esto demuestra que "más que un derrumbe, estamos frente a una corrección dentro de un rango ya conocido. En un activo tan volátil como Bitcoin, estos movimientos no necesariamente reflejan un cambio de tendencia estructural, sino ajustes naturales frente a expectativas macroeconómicas".

Frente al movimiento que realizó Ethereum, destacó que "también mostró caídas, siguiendo la correlación histórica que mantiene con Bitcoin". Si bien, está presento un retroceso más moderado. Cinelli detalla que "esto confirma que el mercado cripto en su conjunto se mueve en bloque frente a señales de política monetaria, donde Bitcoin actúa como el barómetro principal y el resto de los activos se ajusta en consecuencia"

En el corto plazo, es razonable esperar un mercado en modo “cautela”, según la COO de CryptoMKT. Agrega además que "la expectativa de un recorte de tasas en septiembre genera volatilidad, y hasta que no haya señales más claras, probablemente veamos a Bitcoin y a las principales altcoins moverse dentro de un rango lateral, con correcciones puntuales".

Por su parte, Fabiano Días, Director de Negocios Internacionales de Bitwage, plataforma para el pago de honorarios en criptomonedas con más de 10 años en el mercado, destaca que "la reciente caída del precio de Bitcoin ciertamente no asusta al bitcoiner más experimentado". Destaca además que "no es el resultado de ningún cambio significativo en los fundamentos o el escenario económico que haya impulsado el precio durante los últimos 24 meses".

Días sostiene que "Bitcoin siempre lidera las tendencias y si se debilita, todas las demás criptomonedas se debilitan. Si bien esto puede ser un cambio con respecto a las expectativas de quienes esperan ver a Ethereum en 5.000 dólares, las tendencias de tokenización que lo pusieron en el punto de mira siguen vigentes. Lo mismo ocurre con todos los criptoactivos".

La especialista en tecnología y fintech, Marina Paleo, opina que este movimiento en el mercado se debe a otros factores, resalta que "las caídas y subas se producen por compra venta, oferta y demanda, no solamente por un discurso". Además, no cree que la baja en la cotización de BTC sea significativa y agrega: "Va a seguir subiendo y el panorama es super positivo siempre"

Critpomonedas para uso diario

Con respecto a la influencia de Bitcoin en el mercado, Paleo opina que ya no se depende de esta cripto como en el pasado, ya que el mercado "se articula de manera totalmente independiente". Asegura que "el mercado con liquidez va a seguir comprando aquello que cae y valga la pena".

