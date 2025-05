Este viernes 16 de mayo las acciones del gigante tecnológico Globant, uno de los unicornios argentinos, sufrió una sustancial baja en la cotización de sus acciones en Wall Street de casi 30% tras presentar los resultados de su negocio correspondientes al primer trimestre de 2025, y en el que, según analistas mostró señales claras de desaceleración en la demanda de servicios, en un contexto macroeconómico global desafiante.

Los títulos de la empresa de software perdían 29,4% al mediodía, en los 92,99 dólares.

Maximiliano Donzelli, Head of Strategy & Trading en IOL hizo un análisis sobre los hechos que explican la baja. "Los ingresos y el guidance resultaron significativamente por debajo de los rangos anunciados en el trimestre anterior, reflejando un deterioro en la demanda de servicios de transformación digital, consultoría y desarrollo, debido a una postura más conservadora por parte de los clientes frente al escenario macroeconómico desafiante".

Para los meses de enero, febrero y marzo de este año, la compañía registró un beneficio por acción (BPA) ajustado de u$s 1,50, mientras que los analistas preveían que fuera de u$s1,60. De igual modo, los ingresos fueron de u$s 611,1 millones, con un aumento del 7% interanual, aunque si situaron por debajo de los u$s 624,97 millones que los analistas habían proyectado.

En su análisis, Donzelli de IOL aportó las principales métricas financieras de Globant en el 1° trimestre de 2025:

Ingresos: USD 611,1 millones (+7,0% interanual), por debajo de las expectativas.



USD 611,1 millones (+7,0% interanual), por debajo de las expectativas. Margen Bruto IFRS: 34,9% (vs. 35,4% en 1Q 2024).



34,9% (vs. 35,4% en 1Q 2024). Margen Bruto Ajustado (Non-IFRS): 38,0% (estable frente a 1Q 2024).



38,0% (estable frente a 1Q 2024). Margen operativo IFRS: 8,2% (vs. 8,4% en 1Q 2024).



8,2% (vs. 8,4% en 1Q 2024). Margen operativo ajustado (Non-IFRS): 14,8% (vs. 15,0% en 1Q 2024).



14,8% (vs. 15,0% en 1Q 2024). EPS IFRS diluido: USD 0,68 (vs. USD 1,02 en 1Q 2024).



USD 0,68 (vs. USD 1,02 en 1Q 2024). EPS ajustado diluido (Non-IFRS): USD 1,50 (vs. USD 1,53 en 1Q 2024).

Qué dijeron desde Globant en la presentación de resultados del 1 trimestre

El CEO, Martín Migoya, destacó en la presentación de los resultados que, pese al entorno desafiante, la compañía mantiene su enfoque en liderar la transformación tecnológica con foco en inteligencia artificial, mediante la expansión de sus AI Studios, AI Pods y su plataforma Globant Enterprise AI. Asimismo, resaltó la expectativa de crecimiento secuencial en el segundo trimestre, pese a reconocer el contexto global adverso.

Por su parte, el CFO Juan Urthiague subrayó que Globant continuará priorizando márgenes, generación de caja y asignación de capital prudente, enfocándose en preservar valor para los accionistas.

Según el análisis de Maxi Donzelli, la compañía "volvió a ajustar a la baja de manera considerable sus proyecciones de crecimiento para todo el 2025, repitiendo el recorte que ya había realizado en su presentación de resultados previa", dijo.

Según su mirada, "durante la conferencia con inversores, tanto el CEO como el CFO reconocieron un mayor deterioro en la dinámica comercial, con señales claras de debilidad en la captación de nuevos clientes, que se explica por el contexto actual de elevada incertidumbre global causada a raíz de los aranceles de Trump. Este freno en la demanda explica no solo el crecimiento prácticamente nulo que la compañía ahora espera para este año, sino también la fuerte corrección que viene sufriendo la acción en los últimos meses, al pasar de proyectar tasas de expansión superiores al 20% a apenas un 2% estimado para 2025", señaló.

