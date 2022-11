Las reservas del Banco Central cayeron casi u$s 600 millones en una semana

Preocupante cierre de semana para las reservas del Banco Central. Tras su intervención en el mercado oficial de cambios, la entidad terminó este viernes 11 de noviembre con otro resultado negativo. Cabe señalar que, debido al feriado en Estados Unidos, las operaciones se mantuvieron en niveles muy bajos.

De hecho, apenas se operaron poco más de u$s 164 millones de contado, lo que presenta aproximadamente la mitad del volumen de las últimas jornadas, que ya era escaso.

El cepo a importadores golpea la actividad económica

En esta ocasión, el saldo negativo fue de alrededor de u$s 50 millones por su intervención cambiaria. Así, finalizó la semana con ventas netas por unos u$s 520 millones, En lo que va del mes, la cifra crece a u$s 760 millones.

En tanto, las reservas brutas de la autoridad monetaria continúan retrocediendo como consecuencia de estas ventas diarias de divisas en el mercado cambiario.

De acuerdo a los estimado por el BCRA en su resumen diario de variables financieras, al cierre de este jueves, las tendencias se ubicaban en u$s 37.796 millones.

Banco Central: ¿qué pasa cuando no quedan reservas de libre disponibilidad?

A principios de esta semana, el ex-presidente Banco Central, Martin Redrado, advertía en una entrevista a TN la situación crítica que se vive en el país. "El Banco Central no tiene más dólares", aseguró. Asimismo, afirmó que las empresas necesitan u$s 6.000 millones por mes por importaciones y hoy las reservas netas son US$ 4.000 millones. "Los propios números hablan por sí mismos: es menos de un mes de lo que se necesita", puntualizó.

"Se está liquidando muy poco -u$s 60 millones- con lo cual no alcanza y esto es una dinámica preocupante porque estás caminando por un angosto desfiladero y de un lado tenés la recesión y del otro lado tenés alta inflación", agregó Redrado.